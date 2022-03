Điểm lại những khoảnh khắc đắt giá trong "siêu đám cưới" của cặp đôi Hyun Bin - Son Yejin

Ngày hôm nay, Son Yejin và Hyun Bin đã chính thức trở thành vợ chồng. Lễ cưới ngoài trời của cặp đôi được diễn ra ở sảnh Aston House của khách sạn Sheraton Walkerhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul có tầm nhìn hướng ra sông Hàn.

Dàn khách mời khủng quy tụ tại đám cưới Bin Jin gồm những người bạn thân thiết của cô dân chú rể: Jang Dong Gun, Ha JinWon, Joo Jin Mo, Ji Jin Hee, Lee Yeon Hee, SNSD YoonA, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Hwang Jung Min, Jeon Mi Do, Gong Yoo, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Song Jong Ki...

Cô dâu bước vào lễ đường trên nền nhạc “Can't Help Falling in Love” (Kina Granis). Son Yejin đã không kìm được những giọt nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc.

Được biết MC đám cưới là Park Kyung Rim, người từng chủ xị buổi họp báo “Negotation”, cũng là tác phẩm khiến hai người bắt đầu bén duyên.

Phần hát mừng do Gummy, Kim Bum Soo và Paul Kim đảm nhận. Gummy đem tới “I Will Give You My Heart” - nhạc phim “Hạ Cánh Nơi Anh”, Kim Bum Soo hát “Only You” - nhạc phim “Hyde Jekill & Me”, Paul Kim thể hiện “Every Day, Every Moment”, tất cả đều là những lời ca lãng mạn. Trong khi đó Jang Dong Gun - người anh thân thiết của Hyun Bin đọc bài phát biểu chúc mừng.

Bạn thân của Son Ye Jin, Gong Hyo Jin là người bắt được bó hoa trong hôn lễ.

Công ty quản lý VAST và MSTeam đồng thời phát thông báo: “Hôm nay, họ đồng hành những bước đầu tiên với tư cách vợ chồng. Do dịch, họ cử hành đám cưới riêng tư. Vô cùng cảm ơn sự chúc phúc của mọi người. Xin hãy dành sự cổ vũ ấm áp cho họ trong bước đường tương lai.”

Sau đám cưới, cặp đôi sẽ không đi trăng mật ngay mà sẽ dành 1 tuần dọn về tổ ấm mới. Nhiều khả năng đó là căn hộ penthouse 4,8 tỷ won (~89 tỷ VNĐ) ở làng nghệ sĩ Achiul, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi mà Hyun Bin mua sau một thời gian thừa nhận hẹn hò.