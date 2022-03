Sao Hàn 7/3: Jin BTS 'báo lỗ', Jennie BLACKPINK 'sexy tận xương' trong phòng tắm

Mẹ ruột Han So Hee sử dụng tài khoản của con gái để lừa đảo, phía nữ diễn viên khẳng định không hề liên quan đến vụ việc

Mới đây, bà Shin - mẹ của diễn viên nữ Han So Hee đã bị cáo buộc với tội danh lừa đảo hàng chục triệu KRW.

Theo tin tức từ JTBC vào ngày 2/2, ông B đã đệ đơn tố cáo lên cảnh sát và cho biết bị mẹ của diễn viên Han So Hee lừa đảo 85 triệu KRW từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Theo đơn tố cáo, ông B đã cho bà Shin vay tiền với lãi suất 2 triệu KRW/tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được cả gốc lẫn lãi. Ngoài ra, ông B cho biết bà Shin đã gửi 31 triệu KRW trong 12 lần vào tài khoản ngân hàng đứng tên Han So Hee.

Liên quan đến vấn đề này, YouTube Lee Jin Ho cho biết mẹ diễn viên Han So Hee đã vay tiền từ 1 tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên. Tài khoản này được lập từ khi Han So Hee còn tuổi vị thành niên và do bà Shin sử dụng. Trong cuộc phỏng vấn với Lee Jin Ho, bà Shin cho biết: "Đây là lỗi của tôi vì đã không trả khoản tiền vay đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ".

Ngay sau đó, phía Han So Hee cũng lập tức lên tiếng về vấn đề này như sau:

"Trong quá trình đi vay tiền, bà Shin đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên của Han So Hee. Bà Shin tự ý mở tài khoản khi Han So Hee còn là trẻ vị thành niên và sử dụng tài khoản đó để vay tiền (Han So Hee không biết).

Đã có thêm một số sự việc tương tự. Thậm chí đã có trường hợp giả mạo giấy tờ cá nhân. Do một loạt sự việc này mà một phiên tòa dân sự đã được tiến hành, tòa án đã vạch rõ ranh giới rằng sự việc xảy ra không liên quan tới Han So Hee.

"Tài khoản đứng tên Han So Hee được sử dụng để vay tiền, nhưng không đủ cơ sở và bằng chứng để công nhận rằng (Han So Hee) phải chịu trách nhiệm liên đới về khoản nợ" (Phán quyết của Tòa án quận Ulsan ngày 8/4/2021)

Chúng tôi xin lỗi đã gây ra lo lắng vì chuyện cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi xin đưa ra lời giải thích bổ sung một lần nữa và hy vọng rằng sẽ không có thêm nạn nhân trong tương lai.

Ngoài ra, Han So Hee cho biết thêm rằng cô không có kế hoạch chịu trách nhiệm về các khoản nợ liên quan. Việc này nhằm ngăn chặn hàng loạt hành động lợi dụng danh nghĩa con gái để vay tiền và lợi dụng việc con gái là người nổi tiếng để lấy tiền.

Đúng là chúng tôi không thể phá vỡ mối dây liên kết giữa mẹ và con gái. Chúng tôi rất tiếc cho những người bị hại. Tuy nhiên, bằng các biện pháp mạnh, chúng tôi hy vọng rằng sự việc này sẽ không lặp lại nữa. Mong các bạn sẽ hiểu."