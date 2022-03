Sao Hàn: BTS 'oanh tạc' liền tù tì 10 đĩa vàng, nam idol phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường

BTS “oanh tạc” 10 đĩa vàng tại JAPAN GOLD DISC AWARDS lần thứ 36

Các giải thưởng bao gồm:

Nghệ sĩ của năm (khu vực Châu Á): BTS

Album của năm (khu vực Châu Á): BTS, The Best

Top 3 Album xuất sắc nhất: BTS, The Best

MV của năm (khu vực Châu Á): BTS Map Of The Soul On: E

Ca khúc của năm hạng mục Streaming (khu vực châu Á): Butter

Ca khúc của năm hạng mục Streaming (khu vực phương Tây): My Universe x Coldplay

Ca khúc của năm hạng mục Download (khu vực Châu Á): Butter

Top 5 Ca khúc xuất sắc nhất hạng mục Streaming: Butter

Top 5 Ca khúc xuất sắc nhất hạng mục Streaming: Permission To Dance

Top 5 ca khúc xuất sắc nhất hạng mục Download: Butter

BTS đã được tôn vinh là Nghệ sĩ của năm trong 4 năm liên tiếp và phá kỷ lục về nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất tại Japan Gold Disc Awards.