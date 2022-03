Sao Hàn: Chuyện tình 'hơn cả phim' của chủ nhân hit 'Pick me', lý do Hyomin T-ARA chia tay bạn trai

Han So Hee từng làm việc tại quán rượu để trả nợ cho mẹ

Được biết trong quá khứ, nữ diễn viên từng phải làm việc 6 ngày/ tuần tại 1 quán rượu để trả nợ. Theo youtuber Lee Jin Ho, Han So Hee đã trả xong khoản nợ 20 triệu won của mẹ dù số nợ đó không liên quan gì tới cô.

Trợ lí của Han So Hee cũng cho biết cha mẹ cô đã li hôn từ lúc cô 5 tuổi và nữ diễn viên được bà ngoại nuôi dưỡng. Sau đó, bà ngoại có đưa Han So Hee về để sống cùng mẹ ở Ulsan. Cho tới cả tới lúc trưởng thành, Han So Hee và mẹ cũng không thường xuyên liên lạc nhưng cô vẫn tình nguyện trả số nợ đó cho mẹ vì bà ấy nói rằng “mẹ đang gặp khó khăn về tiền bạc, mẹ nợ người ta 20 triệu won”.

Trợ lí cho biết thêm Han So Hee đã phải làm đủ mọi công việc part-time trong khả năng để kiếm tiền trả nợ, nhưng tiền lãi cứ tăng dần và cho tới lúc cô debut thì số tiền đó đã vượt ngoài khả năng chi trả.

Được biết trong quá trình vay mượn, bà Shin (mẹ Han So Hee) đã dùng một tài khoản đứng tên cô. Đó cũng là lí do dẫn đến scandal tiền bạc gần đây của Han So Hee. Sau cùng, Han So Hee cũng quyết định sẽ vạch rõ quan hệ với mẹ vì số nợ đã vượt quá tầm kiềm soát.