Hôm nay, UBND thành phố đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành sử dụng kìm cộng lực, banh cắt thủy lực để tạo không gian, đưa nạn nhân ra ngoài

Theo đó, tình huống giả định vào hồi 09 giờ 15 phút, đám cháy xuất phát từ khu vực gara để xe, nhanh chóng bao trùm một phần tầng 1, nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ khu vực tầng 1.

Đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn đi kèm với đó là khói, khí độc, gây khó khăn trong việc tiếp cận của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn của cán bộ, nhân viên, khách hàng có mặt trong khách sạn (trong khách sạn có khoảng 300 người); hệ thống chữa cháy tự động đang trong quá trình bảo dưỡng nên không hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng các kỹ thuật chống đỡ, tránh làm sập, đổ cấu kiện xây dựng tại hiện trường giả định

Qua tín hiệu chuông báo cháy, loa nội bộ của cơ sở, cán bộ nhân viên, khách hàng nhanh chóng di chuyển ra ngoài; trong quá trình thoát nạn nhiều người do hoảng loạn tâm lý gây ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Có 01 người điều khiển xe ô tô thoát ra khỏi đám cháy nhưng do hoảng loạn đã đâm vào 02 người khác và làm đổ tường bao khu vực tháp nước (01 nạn nhân mắc kẹt dưới gầm ô tô, 01 nạn nhân bị cấu kiện xây dựng chèn, đè không thoát ra được). Lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH ban đầu (gọi điện báo cháy tới Công an Thành phố, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ…).

Quang cảnh buổi diễn tập

Ngay sau khi nhận được tin báo của cơ sở, Công an Thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy và CNCH tại tầng 1. Đồng thời, tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm, hướng dẫn người bị nạn di chuyển tại các tầng trên. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện thêm người bị nạn (tại tầng 2, 4, 7, 9, 18) và 01 đám cháy (ở phòng 712 do một người nước ngoài bị rối loạn hoang tưởng trong lúc tổ chức thoát nạn đã châm lửa đốt sau đó bỏ về Phòng 1808, khóa chặt cửa phòng, leo ra cửa sổ có ý định tự tử).

Sau khoảng 30 phút tổ chức chữa cháy và CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt được đám cháy, toàn bộ người bị nạn đã được cứu và đưa về nơi tập kết an toàn. Buổi diễn tập phương án đã huy động khoảng 300 CBCS và hơn 50 xe chữa cháy, xe thang, xe chuyên dụng, xe cứu thương của các đơn vị trong và ngoài Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu, đánh giá, kết luận buổi diễn tập phương án

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo đúng kế hoạch, kịch bản đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia diễn tập. Qua đó thể hiện sự nghiêm túc, chu đáo trong công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập cũng như quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ của CBCS và cơ sở. Từ đó có sự hợp đồng tác chiến, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.