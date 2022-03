Hé lộ nội dung tập tài liệu bị Công an thu giữ sau quá trình khám xét nhà bà Phương Hằng

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo thông tin mới nhất, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ vi phạm của những người giúp sức bà Phương Hằng livestream xúc phạm người khác, tung tin bị can được tại ngoại...

Bị can Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Được biết, qua quá trình khám xét các căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu. Trong số này chủ yếu là kịch bản, thông tin về các cá nhân có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nữ CEO của Đại Nam đã chuẩn bị sẵn các kịch bản này để nói trong các buổi livestream trên mạng.

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau quá trình khám xét nhà bà Phương Hằng

Ngoài ra, Kenh14 đưa tin thêm, có những người được cho là đã cùng với bà Hằng bàn bạc kịch bản, nội dung để bà Hằng có thể livestream. Bên cạnh đó còn có vai trò của 1 số người tư vấn, am hiểu về pháp luật…

Một số tài liệu chuẩn bị sẵn cho các buổi livestream do công an thu giữ (Ảnh: Kenh14)

Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream trên mạng xã hội và có những lời lẽ, hành vi xúc phạm, nhục mạ, vu khống nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ và bị những người này nộp đơn tố cáo.

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây về "cái kết" của bà Phương Hằng, Vy Oanh - 1 trong những người từng bị nữ CEO réo tên với những lời lẽ tiêu cực đã bày tỏ: "Mọi việc đang dần sáng tỏ, tôi nghĩ kết quả này cũng là lẽ thường tình, tội chồng tội khi luôn cố tình phạm tội nên tôi không bất ngờ trước thông tin bà Hằng bị bắt, chỉ là sớm hay muộn và điều đó cuối cùng đã xảy ra. Tôi cảm nhận đa phần mọi người đều rất vui vì niềm tin công lý đã được thực thi, Pháp Luật luôn đứng về công bằng lẽ phải để mọi người được sống trong một xã hội văn minh, đầy yêu thương thay vì cứ vu khống, rủa xả, hạ nhục lẫn nhau với những năng lượng vô cùng tiêu cực. Bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi mỗi ngày không phải nghe tiếng rủa xả của bà Hằng ở khắp mọi trang mạng xã hội, mà dù không muốn xem vẫn bị thấy những hình ảnh tiêu cực đó".