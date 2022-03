'Từ khóa vận mệnh' 3/2022 của 12 cung hoàng đạo: Thần Nông 'cuốn theo chiều gió', Xử Nữ 'im lặng'

Sư Tử

Từ khóa: điều chỉnh tốc độ cuộc sống

Tháng 3 này sẽ là thời điểm Sư Tử cần thư giãn thoải mái và điều chỉnh tốc độ cuộc sống sao cho thật phù hợp với bản thân. Đừng nên khẩn trương và vội vàng trước bất kì tình huống nào, điều tốt nhất trong khoảng thời gian này chính là hãy sống chậm lại để tinh thần được thả lỏng, thư thái trước mọi chuyện. Bởi nếu không những điều bạn dự tính ban đầu đều sẽ trở nên hỗn loạn và dễ dàng mắc sai lầm.

Nếu là một Sư Tử độc thân, hãy thử tìm nửa kia của mình ở đâu đó xung quanh như đồng nghiệp cùng công ty hoặc tiền bối hậu bối ở trường học. Còn với các Sư Tử đã có đôi, các bạn nên tránh kiểm soát người yêu và hơn nữa thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương là một điều tốt nên làm. Thế nhưng đừng nên can thiệp quá sâu, tốt hơn hết là hãy để cho đối phương được có không gian riêng tư của họ. Các bạn sẽ làm tổn thương nhau nếu như vẫn muốn ràng buộc và chiếm hữu người yêu của mình quá mức.

Trong tháng 3 này, tiền tài sẽ có dấu hiệu tăng lên, rất có thể bạn sẽ gặp may mắn hoặc nhận được một khoản tiền bất ngờ. Vì vậy hãy thử một lần mua vé số và xem như đầu tư đánh cược vận may của mình ngay khi có thể. Bên cạnh đó, một khoản đầu tư hay một chút nỗ lực nho nhỏ cũng có thể mang đến cho bạn một khoản lợi nhuận to lớn.

Ngày may mắn: 2, 8, 16, 25

Đồ vật may mắn: Tiền tiết kiệm, sách

Địa điểm may mắn: Quán ăn ngon, các cơ sở thuộc tôn giáo

Màu sắc may mắn: Xanh da trời, xám

Xử Nữ

Từ khóa: Im lặng là vàng

Đây chính là thời điểm Xử Nữ cần phải cẩn trọng trong từng hành động hoặc tránh nói những lời không thật sự cần thiết. Một hành động vô ý cũng có thể biến bạn trở thành một chiếc boomerang khiến “gậy ông đập lưng ông”. Hãy cố gắng tiết chế dù cho có lời muốn nói, “im lặng là vàng”, khiêm tốn và hạ mình một chút sẽ là điều tốt nhất bạn nên làm trong thời điểm này.

Nếu đã là một đôi, các bạn hãy chỉ chung thủy với đối phương, đừng so sánh người mình yêu với bất cứ người nào khác. Thích một người là thích những ưu điểm, yêu một người là yêu luôn cả những khuyết điểm, chính vì thế đừng mãi đuổi theo “thỏ rừng” mà lạc mất đi “thỏ nhà” nhé! Mặt khác, sắp tới đây các bạn Xử Nữ chưa có đôi có thể sẽ phải khép lại cuộc sống độc thân của mình. Đừng bỏ lỡ nếu có một buổi xem mắt hoặc một buổi họp mặt nào đó, hãy thử vận đào hoa của mình bởi các bạn rất có thể sẽ nhận được sự chú ý từ người khác giới đấy!

Đây là thời điểm cần đến một thử thách mới về mặt tài chính của Xử Nữ. Đừng mãi cố chấp vào mỗi phương pháp hoặc suy nghĩ của bản thân ở hiện tại, hãy cố gắng mở lòng và đón nhận những điều mới mẻ và lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh.

Ngày may mắn: 1, 12, 20, 31

Đồ vật may mắn: Danh thiếp, âm nhạc

Địa điểm may mắn: Salon tóc, quán ăn ngon

Màu sắc may mắn: Xanh lá chuối, xanh dương

Thiên Bình

​​Từ khóa: Cần đến một sự đổi mới

Tháng 3 này sẽ là tháng mà Thiên Bình cần đến một sự đổi mới cùng với những quyết định đầy dũng cảm. Đừng bằng lòng với thực tại, hãy can đảm bước ra thử sức với những điều mới mẻ. Sẽ rất tuyệt vời nếu như bạn thử trải nghiệm một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ với lĩnh vực vốn dĩ của bản thân. Hãy tạo nên thế mạnh chỉ riêng bạn mới có thể sở hữu và tạo ra con đường riêng của chính bản thân Thiên Bình.

Thiên Bình độc thân sẽ có khá nhiều sự lựa chọn, sắp tới vì sẽ có nhiều mối nhân duyên tốt nên bạn hãy cẩn thận quan sát xung quanh và đừng hững hờ bỏ lỡ như mọi khi. Còn với Thiên Bình đã có đôi, các bạn hãy luôn ở bên người yêu của mình dù là ở đâu, ở bất cứ khi nào. Dù đối phương có làm điều gì có lỗi với bạn đi chăng nữa cũng hãy giữ họ thật chặt. Bởi vì trên tất cả yêu không xuất phát từ lý trí mà là bằng con tim đúng không nào?

Về mặt tài chính đến tháng 3 này, Thiên Bình cần học cách thắt lưng buộc bụng, và chỉ mở hầu bao khi thật sự cần thiết. Dù tìm cách làm tăng thu nhập khá khó khăn tùy nhiên bù lại phương pháp cắt giảm chi tiêu sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong thời điểm này. Tốt nhất là bạn nên sử dụng chủ yếu bằng tiền mặt thay vì dùng thẻ để thanh toán.

Ngày may mắn: 3, 15, 17, 30

Đồ vật may mắn: Bình giữ nhiệt, đồng hồ đeo tay

Địa điểm may mắn: Cửa hàng tiện lợi, tiệm cà phê

Màu sắc may mắn: Xanh lá, xanh navy

Thần Nông

Từ khóa: Cuốn theo chiều gió.

Tháng 3 sẽ là sự khởi đầu của một làn sóng đổi mới, có thể có những thay đổi hoặc những việc bạn không ngờ đến sẽ xảy ra trong tháng này. Tuy nhiên, đừng vì thế mà cố gắng tìm cách kháng cự hoặc đi ngược lại con sóng ấy. Hãy học cách đón nhận sự đổi mới và “xuôi theo chiều gió”. Và biết đâu bất ngờ một ngày nào đó, bạn có thể nắm bắt được cơ hội mới trong những thay đổi mới này.

Về tình duyên, các bạn Thần Nông đã có đôi đừng nên bướng bỉnh chỉ nghĩ cho riêng bản thân. Hãy tôn trọng, lắng nghe suy nghĩ của người yêu và hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm nhận. Mặc khác, với Thần Nông độc thân, các bạn hãy chăm chút thêm cho ngoại hình và trang phục của mình hơn nữa, tuy ngoại hình không quyết định hết tất cả mọi thứ nhưng cũng là một trong những yếu tố không thể nào bỏ qua.

Về mặt tài chính, lời khuyên tốt nhất dành cho bạn trong tháng này là hãy để bản thân được thư giãn, đừng để tiền bạc làm vướng bận tâm trí hay tiết kiệm tiền quá mức. Kiếm tiền vừa đủ, chi tiêu vừa phải, hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn là điều tốt nhất bạn nên làm trong lúc này. Nếu như có thể bạn hãy tự thưởng cho chính bản thân mình một món quà nhé.

Ngày may mắn: 7, 19, 22, 27

Đồ vật may mắn: Điện thoại, đồ ăn vặt

Địa điểm may mắn: Khu vui chơi giải trí, khu trung tâm thành phố

Màu sắc may mắn: Xanh dương, xanh da trời

Theo VKR News

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí