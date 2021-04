'Giật bắn' khi thấy tin mình bị công an triệu tập, Phi Nhung phẫn nộ: Thua cả con 4 tuổi của chị!

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung đã có 1 bài đăng gây chú ý. Mẹ nuôi Hồ Văn Cường bày tỏ sự phẫn nộ khi bản thân bị lợi dụng hình ảnh và tên tuổi, gán ghép vào những thông tin tiêu cực vô căn cứ.

Nhiều kênh Youtube đưa tin Phi Nhung bị công an triệu tập vì vụ việc mất vàng - thông tin hoàn toàn sai lệch này khiến Phi Nhung phẫn nộ.

Nữ ca sĩ bức xúc: 'Trời ơi, thời đại 4.0 rồi, các em có gì khác làm không nè, chứ làm vậy không ai đọc nữa đâu. Khán giả bà con cô bác bây giờ rất giỏi về thông tin mạng xã hội lắm nha, nên không vào đọc mấy cái tin nhảm như vậy nữa đâu. Các em làm cái gì mới mà các em nhỏ làm không được á thì các em làm mới thu hút người đọc. Chắc các em mới biết chơi trò chơi này hả? Mới ra trường hả? Các con của chị mới 4 tuổi nó cũng biết phân biệt thông tin nào đúng và thông tin nào sai nữa đó em, nên các em cố gắng học hỏi thêm nữa rồi mới ra trường nha. Hi hi hi chị bó tay luôn'.

Đây không phải là lần đầu tiên 1 nghệ sĩ Việt bị đưa tin giả. Nhiều kênh Youtube vẫn thường sử dụng chiêu trò đặt tiêu đề và ảnh bìa giật gân, hoàn toàn sai sự thật về các nghệ sĩ nổi tiếng để thu hút lượt người xem, từ đó kiếm tiền.

Cách đây mấy hôm, ca sĩ Quang Lê cũng đã phải lên tiếng vì bị đưa tin vô căn cứ.

Thậm chí có kênh Youtube còn dựng chuyện trắng trợn, đưa tin người nổi tiếng qua đời trong khi họ vẫn đang khỏe mạnh bình thường khiến nhiều người hoang mang.

Đang yên đang lành bỗng thấy tin mình qua đời...

Việc nhiều kênh trên mạng xã hội liên tục đưa thông tin sai lệch, không chính xác về các nghệ sĩ khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, nhiều người còn 'rủ nhau' cùng vào report (báo cáo) trang này để 'xóa sổ' những nguồn tin bịa đặt, làm hoang mang dư luận.