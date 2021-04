Hoa hậu Phạm Hương sau 2 năm bỏ showbiz, sang Mỹ lấy chồng đại gia: Ở lâu đài bạc tỷ, xế hộp đầy nhà

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương nhanh chóng trở thành tên tuổi đình đám, xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang, sàn catwalk. Không chỉ vậy, chân dài còn đảm nhiệm vị trí MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017).

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình bốc lửa, Phạm Hương từng được xem như hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp phụ nữ hiện đại.

Thế nhưng, năm 2018, ngay khi vẫn còn đang trong thời kì đỉnh cao, nàng hậu đã bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ chữa bệnh.

Thời điểm đó, mặc những lời đồn đoán về việc bí mật ra nước ngoài sinh con với đại gia, Phạm Hương vẫn luôn giữ im lặng và dần 'biến mất' khỏi showbiz Việt. Mãi cho tới tháng 12/2019, 'Hoa hậu quốc dân' mới công khai con trai đầu lòng - bé Maximus với khán giả.

Kể từ khi sang Mỹ, đặc biệt là sau khi thẳng thắn hé lộ chuyện chồng con, người đẹp họ Phạm thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh khiến không ít người ngưỡng mộ.

Hiện tại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đang sống trong một căn biệt thự rộng rãi, khang trang được ví như 1 'lâu đài trắng'.

Phạm Hương hiện đang sống trong một căn biệt thự triệu đô tại Mỹ.

Tủ giày sang chảnh khiến nhiều cô gái mơ ước của Phạm Hương.

Một góc trong căn phòng chứa đồ hiệu của nàng hậu.

Bên cạnh căn biệt thự rộng rãi, tiện nghi như khách sạn cao cấp, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn sở hữu vô số đồ hiệu, siêu xe đắt tiền đủ làm dân tình phát choáng.

Phạm Hương sở hữu loạt siêu xe đắt tiền.

Xế hộp màu hồng đắt đỏ của 'hoa hậu quốc dân'.

Loạt siêu xe của nàng hậu khiến không ít đại gia cũng phải 'đỏ mắt'.

Sau khi công khai con trai đầu lòng, Phạm Hương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của 2 mẹ con trên mạng xã hội.

Chân dài cùng chồng và con trai dành nhiều thời gian du lịch cùng nhau.

Bức hình hiếm hoi Phạm Hương hé lộ về nửa kia của mình.

Đến thời điểm hiện tại, Phạm Hương đang có 1 cuộc sống sang chảnh, hạnh phúc bên chồng con. Dù giữ kín thông tin về nửa kia, nhưng nàng hậu vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ qua vài lần 'khoe khéo' được chồng đại gia cưng chiều hết mực.