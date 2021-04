Khi hoa hậu làm mẹ: Phạm Hương ơi, đi họp phụ huynh thôi mà có cần 'chói lóa' đến thế không?

Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ 1 con Phạm Hương đã có màn 'khoe sắc đỉnh cao' khiến dân tình 'xỉu lên xỉu xuống'.

Phạm Hương đăng ảnh kèm chú thích: 'Họp phụ huynh style'.

Trong ảnh, 'Hoa hậu quốc dân' trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài suôn mượt để xõa tự nhiên, hạnh phúc 'khoe' rằng chuẩn bị đi họp phu huynh cho con.

Năm 2018, khi còn đang trong thời kì đỉnh cao, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ chữa bệnh.

Thời điểm đó, mặc những lời đồn đoán về việc bí mật ra nước ngoài sinh con với đại gia, Phạm Hương vẫn luôn giữ im lặng và dần 'biến mất' khỏi showbiz Việt.

Mãi cho tới tháng 12/2019, 'Hoa hậu quốc dân' mới công khai con trai đầu lòng - bé Maximus với khán giả.

Sau khi thẳng thắn hé lộ chuyện chồng con, người đẹp họ Phạm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên quý tử khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Phạm Hương dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, vun vén cho gia đình nhỏ.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Vào thời kỳ đỉnh cao, cô không chỉ là gương mặt quen thuộc xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang, sàn catwalk mà còn đảm nhiệm vị trí MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017).