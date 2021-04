'Mẹ chồng quốc dân' Ngân Quỳnh: Từng nửa đêm ngồi khóc sao mình không lấy được đại gia

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, chị cả là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là Thanh Ngọc, Thanh Ngân. Cô xuất thân là một nghệ sĩ cải lương, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu trong lòng khán giả với các vai diễn trong những bộ phim như Về nhà đi con, Gạo nếp gạo tẻ, Chạm vào danh vọng...

Trong buổi trò chuyện với báo chí mới đây, 'mẹ chồng quốc dân' đã thoải mái chia sẻ về sự nghiệp, hôn nhân, cũng như việc bị so sánh với các chị em trong gia đình.

Ngân Quỳnh bộc bạch, cô chưa bao giờ chạnh lòng hay ghen tị trước sự thành công và nổi tiếng của 3 người chị em ruột thịt còn lại: 'Tôi có bị khán giả so sánh, thậm chí khi quay cải lương, nhiều người nói sao Ngân Quỳnh không đẹp bằng Thanh Ngân hay không nổi tiếng như chị Thanh Hằng. Nhưng tôi không hề chạnh lòng. Mình phải công nhận rằng trong nhà, sự nổi tiếng không phải là đương nhiên mà là sự nỗ lực của Thanh Ngân và chị Thanh Hằng. Họ xứng đáng được nhận những danh hiệu và ưu đãi từ Tổ nghiệp dành cho. Khi nhìn lại thành tích của hai người chị em, mình cũng cố gắng hoàn thiện chứ không có sự ganh ghét gì ở đây cả. Chính điều đó, tôi thấy được và phấn đấu làm sao để mình có được vị trí trong lòng khán giả giống như hai người. Khi bước sang lĩnh vực phim, tôi cố gắng rất nhiều và cũng được Tổ nghiệp thương, cho mình cơ hội để đi vào lòng khán giả'.

4 chị em gái xinh đẹp, tài giỏi nhà nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Nói về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, Ngân Quỳnh thẳng thắn: 'Tôi nhận thức được một điều, ông xã của tôi không phải là người lo tài chính cho gia đình. Điều đó nếu mình không suy nghĩ thì dễ đổ vỡ lắm. Tôi suy nghĩ lại lý do vì sao ông xã không phải là người tạo ra tài chính cho gia đình, vì anh ấy rất yêu thương vợ và con. Ông xã sợ rời một chút tôi sẽ không yên tâm, không làm việc được, con tôi không thể giao cho xe ôm chở đi được. Anh ấy phải là người lo cho gia đình nên không có thời gian để tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình.

Khi nhìn về các cặp đôi, tôi thấy đa số nghệ sĩ nữ càng nổi tiếng bao nhiêu thì cuộc sống hôn nhân của họ càng không trọn vẹn. Không phải họ xấu, mà vì họ tập trung cho công việc nhiều quá, khi về gia đình thì không hiểu được người chồng mình muốn gì, họ cần gì. Từ đó xảy ra những mâu thuẫn, không giữ được gia đình mặc dù họ muốn giữ. Khi yêu thương nhau thì người ta mới lấy nhau chứ, không yêu thì lấy làm gì. Nhưng lấy về có nhiều cái mình phải đối diện, phải xử lý nhưng họ không giải quyết được hết. Thật sự phải có người chồng hiểu và thông cảm cho mình. Tôi may mắn khi ông xã hiểu, ngược lại tôi cũng phải hiểu thì mới cân bằng được gia đình. Sự may mắn là một nhưng bản thân mình phải chịu khó, cố gắng duy trì. Tôi rất yêu ông xã, anh ấy có ngoại hình rất bắt mắt và bản tính rất tốt. Khi tôi làm ra tiền, ông xã sẽ cùng tôi giữ tiền và vun vén gia đình. Hiện tại bây giờ tôi không có những tài sản lớn như những người nghệ sĩ nổi tiếng khác nhưng đối với tôi, tài sản lớn nhất là hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của mình hiện tại'.

Diễn viên 'Về nhà đi con' chia sẻ cô luôn cảm kích vì ông xã đã chấp nhận lui về phía hậu trường ủng hộ, đồng hành cùng cô.

Là người lo kinh tế chính cho gia đình, Ngân Quỳnh cũng khó tránh khỏi có thời điểm đuối sức, chạnh lòng, tuy nhiên sau đó cô lại tự nhủ 'một khi mình đã chấp nhận rồi thì mình phải cố gắng chịu thương, chịu khó'.

'Tôi có những lúc chạnh lòng, nửa đêm ngồi khóc tại sao mình không được may mắn như những người phụ nữ khác, có được người chồng đại gia, mua cho mình một căn biệt thự lớn, mua cho mình chiếc xe hơi để đi. Có những lúc tôi cực lắm, tôi phải chạy đi diễn nhiều nơi vì đi hát lương thấp lắm. Mình phải chạy nhiều thì mới có tiền nhiều. Tôi nghĩ mình là nghệ sĩ thì phải cố gắng làm sao có được số tiền tương đối, tạo dựng gia đình tốt, không để khán giả nhìn vào bảo nghệ sĩ nghèo, nghệ sĩ khổ. Tôi phải cố gắng chạy cho nhiều, có ý tưởng nhiều để sáng tạo ra loại hình mới, ý tưởng mới thì mới mong có được công việc ổn định. Chính suy nghĩ đó, tôi sẽ bớt đi những suy nghĩ tiêu cực là trông nhờ vào người đàn ông đại gia nào đó. Còn nói về duy tâm, tôi nghĩ mỗi người đều có một số phận. Tôi không thể so sánh được với những người phụ nữ có số may mắn, gặp được đại gia lo lắng cho mình. Có thể kiếp trước mình không có phước báu nên kiếp này mình phải chịu cực một chút. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy nhiều phụ nữ kém may mắn hơn mình, cực khổ hơn rất nhiều. Trước khi nhìn lên thì phải nhìn xuống, tôi thấy mình vẫn còn hạnh phúc, còn được may mắn và có năng lượng tích cực, làm việc tốt hơn, vun vén hơn cho gia đình'.

Khi được hỏi ông xã có biết những tâm tư đó của vợ không, Ngân Quỳnh đáp: 'Biết chứ, ông xã tôi rất thấu hiểu và nhìn được tâm tư của vợ. Trong một talkshow, khi được hỏi rằng nếu cho thời gian quay ngược lại, anh Chung có mong ước gì để tặng cho chị Quỳnh, ông xã tôi có nói rằng: Nếu cho thời gian quay ngược lại và nếu như có kiếp sau, anh xin được làm chồng em. Anh sẽ làm một đại gia để anh nuôi em. Nghe được những điều đó, tôi thật sự rất vui. Tôi biết ông xã làm gì cũng hay lo sợ nên không dám làm việc lớn. Nhưng bù lại, anh ấy rất thương vợ, thương con, biết những tâm tư của vợ và chăm lo cho sự nghiệp của tôi dữ lắm'.

Trong giới showbiz phức tạp, công việc lại bận rộn, không ít cặp đôi đã phải 'đường ai nấy đi' trong sự tiếc nuối. Cũng chính vì vậy mà sự dung hòa, nhường nhịn trong cuộc sống, hôn nhân hạnh phúc của Ngân Quỳnh và chồng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.