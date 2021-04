'Rơi nước mắt' trước những câu chuyện cảm động về tình người ở phòng làm căn cước công dân

Thời gian gần đây, đông đảo người dân khắp cả nước bắt đầu tranh thủ thời gian đi làm thẻ căn cước công dân mới có gắn chip để thay thế cho chứng minh nhân dân cũ theo quy định.

Tại các địa điểm làm căn cước công dân, nhiều câu chuyện về tình người, về thái độ chu đáo, ân cần của các cán bộ công an, cảnh sát dành cho người dân đã khiến mọi người không khỏi cảm động.

Người dân Bình Chánh, TP. HCM được miễn vé xe bus khi đi làm căn cước gắn chip

Được biết, để hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc đi lại, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với hợp tác xã vận tải tổ chức những chuyến xe bus miễn phí chở người dân đến địa điểm làm căn cước.

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Bé (73 tuổi, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, con cái lại bận đi làm, bản thân bà lớn tuổi nên rất khó khăn trong việc di chuyển. Cũng vì vậy mà khi được Công an huyện Bình Chánh tổ chức hỗ trợ xe đưa đón đi làm thủ tục, bà cảm thấy rất vui mừng.

Ông Nguyễn Văn Toàn - cùng xã với bà Bé bày tỏ sự phấn khởi: 'Từ nhà tôi tới công an huyện hơn 20km, nếu công an không hỗ trợ xe buýt đưa đón thì phải nhờ con cháu chở đi làm rất bất tiện. Cũng mong thời gian tới công an tổ chức thêm nhiều chuyến xe nữa để đưa bà con thuận lợi hơn khi đi làm CCCD'.

Đi làm CCCD mà sướng như... đi nghỉ dưỡng

Nói đến việc làm CCCD, có lẽ khá nhiều người bị 'ám ảnh' bởi cảnh 'người chen người', phải xếp hàng chờ đợi rất lâu mới tới lượt. Hiểu được nỗi lòng của bà con, chính quyền xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã đặc biệt chuẩn bị 1 khu vực rộng rãi đầy đủ giường, chiếu để những người ở xa, người già không tiện đi lại có thể nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.

Ngoài ra, Công an xã Cô Ba cũng tỉ mỉ trang bị đầy đủ những dụng cụ phục vụ cho việc chụp hình thẻ từ sớm như phông trắng, đèn hắt sáng để người dân có được những tấm ảnh thẻ sắc nét và đầy đủ ánh sáng.

Hành động nhỏ đầy ấm áp tại phòng làm căn cước

Vài ngày trước, hình ảnh 1 cụ ông đưa cụ bà đi làm thẻ căn cước đã khiến cả cộng đồng mạng xôn xao.

Trong bức hình, cụ ông đang tinh tế, tình cảm chỉnh lại mái tóc của bà trước khi chụp ảnh chân dung. Hành động vô cùng ấm áp và tự nhiên của ông đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, ngưỡng mộ trước tình cảm của 2 ông bà.