Vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa 'đứng ngồi không yên' khi sống giữa tâm dịch Ấn Độ

Những ngày này, Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2, bầu không khí tang thương dường như bao phủ cả đất nước tỷ dân khi tổng số người chết tính đến nay đã hơn 201.000 người, số ca lây nhiễm và tử vong cũng ngày một tăng nhanh.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại quê hương của ông xã, Hoa hậu Diệu Hoa không khỏi sợ hãi, lo lắng. Cô cho biết: 'Trong những ngày này các phương tiện truyền thông đã đưa rất nhiều thông tin về tình hình đáng lo ngại của bệnh Covid-19 ở Ấn độ. Nhiều bạn bè Việt Nam rất thông cảm với tình hình này và đã gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Diệu Hoa'.

Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn cùng người chồng Ấn Độ và có với nhau 2 gái 1 trai.

May mắn thay, dù đang sống giữa tâm dịch của Ấn Độ, gia đình chồng của nàng hậu vẫn đang khỏe mạnh, an toàn: 'Vợ chồng tôi rất lo lắng trước diễn biến nghiêm trọng của bệnh Covid-19 tại Ấn độ, tuy nhiên, gia đình chồng của tôi thì hiện giờ vẫn an toàn. Tôi rất mong muốn và hi vọng Ấn độ sẽ sớm vượt qua được thời kỳ khó khăn này và mong người dân Ấn Độ sớm trở lại cuộc sống bình yên'.

Hoa hậu Diệu Hoa cho biết gia đình chồng của cô tại Ấn Độ hiện vẫn ổn.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 khi vừa tròn 21 tuổi, Nguyễn Diệu Hoa không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, trình độ học vấn cao cùng khả năng nói 5 ngoại ngữ lưu loát, mà còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ và 3 con 'đủ nếp đủ tẻ'.

Chồng của Diệu Hoa là doanh nhân làm việc tại Thái Lan. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Diệu Hoa và người chồng Ấn Độ.

'Tôi kết hôn ông xã Maneesh Dane sau khi đăng quang 3 năm. Tôi và chồng đã quen biết nhau, yêu nhau và đi đến kết hôn khi anh mới tốt nghiệp thạc sĩ, sang Việt Nam làm việc cho một công ty nước ngoài, tức làm công ăn lương, đâu phải là đại gia. Sau một thời gian, vợ chồng tôi khởi nghiệp kinh doanh của riêng mình. Vượt qua những khó khăn ban đầu, những gì chúng tôi có được ngày nay là thành quả của nhiều năm làm việc cần mẫn, khá vất vả', Diệu Hoa tiết lộ.

Hầu như lần nào nói về người chồng Ấn Độ của mình, Hoa hậu Việt Nam năm 1990 đều vô cùng tự hào: 'Chồng tôi không chỉ hết lòng yêu thương vợ con mà còn coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, chân tình với gia đình bên vợ. Đặc biệt, với bạn bè thân của tôi, dù là người ngoại quốc nhưng anh không ngại ngùng, xa lánh mà rất thân thiết và chan hòa khiến ai cũng cảm thấy gần gũi'.