Vợ mới cưới của Phan Mạnh Quỳnh bị trai lạ 'dụ dỗ', hứa tặng luôn biệt thự 92 tỷ và siêu xe

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Vy - vợ mới cưới của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ chia sẻ những tin nhắn làm phiền được gửi tới từ 1 người đàn ông lạ mặt.

Vợ mới cưới của Phan Mạnh Quỳnh nhận được tin nhắn gạ tình từ người lạ.

Khánh Vy được gạ cho tài sản gần 100 tỷ.

Theo nội dung tin nhắn, người này không chỉ gạ gẫm Khánh Vy làm người yêu mà còn đưa ra lời hứa hẹn 'đầy hấp dẫn': 'Làm người yêu anh đi, anh cho em tất cả số tài sản anh có. Anh sẽ cho em căn nhà của anh trị giá 4 triệu đô la (khoảng 92 tỷ đồng). Anh sẽ lo lắng cho em và mua biệt thự siêu xe cho em. Em muốn gì anh sẽ mua cho em cái đó'.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, gã trai lạ còn chụp luôn hình ảnh căn nhà, thậm chí công khai chứng minh thư, khoe có 5.400 USD tiền mặt và 38.700 USD trong tài khoản ngân hàng.

Trước những lời gạ gẫm từ phía người lạ, Khánh Vy đã vội vàng chặn liên hệ, công khai ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi mỉa mai: 'Xong chụp xấp tiền mỏng hơn cái mặt chả nữa'.

Dù còn trẻ nhưng nhờ tài năng, chăm chỉ, Khánh Vy đã tự chủ về kinh tế, có cuộc sống vật chất đầy đủ.

Cách đây không lâu, Khánh Vy và nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã tổ chức đám cưới trong không gian riêng tư, kín đáo ở Nghệ An và TP Nha Trang. Đến ngày 7/5 tới, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ cưới lần ba tại TP.HCM.

Đám cưới của Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh được tổ chức khá kín đáo.

Được biết, bà xã Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 tại Khánh Hoà, làm người mẫu tự do. Cô từng tham gia cuộc thi The Face trên truyền hình nhưng dừng chân khá sớm. Ngoài ra, Khánh Vy cũng tham gia diễn xuất trong MV của nhiều ca sĩ như Đức Phúc, Only C, Phan Mạnh Quỳnh...

Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh từng có nhiều năm gắn bó trước khi tiến tới hôn nhân. Nam ca sĩ yêu chiều bạn gái vô cùng.

Còn trẻ nhưng Khánh Vy đã có cuộc sống vật chất đầy đủ. Cô độc lập về kinh tế, tự chủ mua nhà bằng tiền kinh doanh online của mình.