Cbiz 23/4: 'Bố chồng cũ' của Dương Mịch lại gây sóng gió, 'nhị công chúa Huawei' bùng nổ diễn xuất?

Phim do "Nhị công chúa Huawei" Diêu An Na diễn chính lọt danh sách đề cử LHP Cannes

Cụ thể, bộ phim "Cliff Rising By The Sea" được đạo diễn bởi Trần Kiếm Oánh với nữ diễn chính là Diêu An Na đã lọt vào danh sách đề cử chính cho hạng mục phim ngắn trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Được biết, bộ phim này cũng là phim ngắn đầu tiên Diêu An Na tham gia với tư cách diễn viên.

"Cliff Rising By The Sea" là một bộ phim thuộc chủ đề thanh xuân học đường, trong phim, Diêu An Na vào vai một cô gái trẻ phải chuyển nhà từ vùng thị trấn lên thành phố lớn. Không chỉ phải làm quen với môi trường mới, nhân vật của Diêu An Na còn bị các bạn học châm chọc vì xuất thân nông thôn.