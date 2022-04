Sao Hàn 14/4: Mino WINNER hối hận vì hình xăm 'play boy', bạn thân tiết lộ tính cách thật của Wendy

Bộ phim "Big mouse" của Lee Jong Suk và Yoona dự kiến lên sóng vào giữa tháng 7

Theo tin tức của Xports News, "Big Mouse" sẽ được lên sóng trên MBC vào giữa tháng 7 trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.

"Big Mouse" kể về câu chuyện của một luật sư với tỷ lệ thắng 10% bị cuốn vào một vụ án g*ết người. Để tồn tại và bảo vệ gia đình của mình, anh đào sâu vào một âm mưu lớn giữa các tầng lớp thượng lưu đặc quyền.

Lee Jong Suk đảm nhận vai nam chính là luật sư Park Chang Ho, còn Yoona trong vai nữ chính Go Mi Ho - một nữ y tá sở hữu nhan sắc nổi bật và tính cách có phần táo bạo, đồng thời là vợ của Park Chang Ho. Bộ phim có sự tham gia chỉ đạo của đạo diễn Oh Choong Hwan ("Hotel Del Luna", "Startup", "While You Were Sleeping") và các biên kịch Jang Young Cheol, Jung Kyung Sooon ("Vagabond", "Empress Ki", "Monster").