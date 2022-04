Sao Hàn 2/4: Tập cuối 'Twenty Five, Twenty One', Hyun Bin - Son Ye Jin và duyên nợ với sân golf

Preview tập cuối "Twenty Five, Twenty One" hé lộ về 1 cuộc chia tay đầy tiếc nuối

Theo mô tả tập cuối của "Twenty Five, Twenty One": Trái tim của Hee Do chẳng thể chạm tới Yi Jin - chàng trai đang ở New York nữa. Sau tất cả, hai người nói ra những điều chỉ làm tổn thương nhau rồi quay lưng đi... Một cuộc chia tay đầy tiếc nuối. Hee Do và Yi Jin đã chạy đến bên nhau để gửi gắm những cảm xúc chân thật của mình lần cuối.

Như vậy, "Twenty Five, Twenty One" thực sự sẽ có 1 cái kết buồn, nam nữ chính không đến với nhau?