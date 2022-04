Sao Hàn 25/4: Một thành viên EXO dương tính với COVID 19, Jimin (BTS) bị rò rỉ thông tin cá nhân

Bighit phản hồi về việc Jimin (BTS) bị rò rỉ thông tin cá nhân

Mới đây vào ngày 25/4, truyền thông đã đăng tải bài viết về việc Jimin bị tịch thu căn hộ do chưa đóng bảo hiểm đúng hạn, trong đó có chứa thông tin cá nhân của nam idol. Hiện bài viết đã bị xóa nhưng thông tin rò rỉ đang khiến cư dân mạng chú ý.

Cụ thể, ngoài các thông tin về số lần truy thu thuế, thời gian thu thế, ngày thu và số tiền cần nộp thì bài đăng còn chứa cả thông tin cá nhân như họ tên, số đăng ký cư trú và địa chỉ của Jimin.

Về vấn đề này, BigHit Music - công ty quản lý của BTS cho biết: "Chúng tôi không có gì để nói".

Trước đó, Biz Korea đưa tin rằng Tổng công ty BHYT Quốc gia đã tiến hành tịch biên căn hộ rộng 244,35m2 ở Nine One Hannam của Jimin do chậm trễ trong việc nộp BHYT. Sau khi tin tức được đăng tải, Big Hit đã nhận lỗi sơ suất về công ty và cho biết: "Do bận rộn lịch trình ở nước ngoài nên Jimin đã không biết về khoản nợ quá kỳ hạn. Ngay sau khi nắm được sự việc, Jimin đã tiến hành thanh toán đầy đủ các khoản phí và vụ việc đã được khép lại".

Ngoài ra, Tổng công ty BHYT Quốc gia cũng đã thu hồi quyết định tịch biên của nam idol.