Sao Hàn 27/4: Thực hư chuyện Chanyeol EXO giơ ngón giữa và chửi thề, nữ DJ bị ép phải 'cởi quần'

DJ Soda bị đuổi xuống khỏi máy bay Mỹ vì mặc quần có họa tiết thô tục.

Cụ thể, nữ DJ bị nhân viên của 1 hãng hàng không yêu cầu xuống khỏi máy bay mà không nêu rõ lý do. Sau 1 hồi ồn ào, các nhân viên nói rằng do chiếc quần thể thao mà Soda mặc có in họa tiết thô tục và không phù hợp. DJ Soda đã đề nghị thay quần nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng, cô phải cởi chiếc quần ra để có thể tiếp tục chuyến bay, các nhân viên thậm chí còn mỉa mai khiến cô xấu hổ.