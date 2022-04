Sao Hàn 4/4: Nóng mặt với cảnh giường chiếu 18+ của cặp đôi chính trong 'Hẹn hò chốn công sở'

Kim Tae Ri nói về cái kết buồn của "Twenty five, twenty one"

Mới đây, Kim Tae Ri - nữ diễn viên thủ vai Na Hee Do trong bộ phim truyền hình "Twenty Five, Twenty One" đã tham gia phỏng vấn kết thúc phim và chia sẻ về cái kết để lại nhiều nuối tiếc giữa Na Hee Do và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk).

"Trái tim tôi cũng tan vỡ. Nhưng ngay từ đầu đạo diễn đã hướng mạch phim theo cái kết ấy rồi nên tôi không thể nói được gì. Khán giả có thể yêu cầu "Làm ơn thay đổi cái kết đi!" và trên thực tế là tôi cũng không bằng lòng chút nào. Bởi vì nó quá buồn. Bộ phim này bắt đầu bằng những thước phim đẹp như cuốn truyện tranh viễn tưởng, nhưng đó đều là những khoảnh khắc không có thật trên thế giới này.

Kể từ khi Na Hee Do muốn thay đổi thì bộ phim đã vượt ra ngoài ranh giới của truyện tranh và đi vào đời thực rồi. Cuộc sống này đương nhiên vẫn tồn tại sự lãng mạn, hạnh phúc và ước mơ, nhưng cái kết trong đời thực thì không thể nào giống như trong truyện tranh được.

Nếu trong truyện tranh, đó là những ký ức tươi sáng về mối tình đầu của tất cả chúng ta đều có thì trong cuộc sống thức, gần như mọi người đều phải nếm trải cảm giác chia ly. Vì tình cảm không phải ánh mặt trời chiếu sáng mãi và một lúc nào đó cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng mà đạo diễn muốn truyền tải đến khán giả.

Dù đó là một cái kết buồn, nhưng tôi chấp nhận nó".

"Twenty Five, Twenty One" đã chính thức kết thúc sau 16 tập phim, kết thúc với rating tập cuối là 11,5%.