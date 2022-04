Sao Hàn 7/4: Mark (NCT) nói về khả năng kết hôn với 1 nam idol, sức hút khủng của Twice tại Mỹ

Sức hút của Twice tại Mỹ: Cháy vé concert ở LA, phải mở thêm đêm diễn do nhu cầu quá lớn của fan

Mới đây, JYP đã thông báo đêm diễn encore đăc biệt của TWICE tại Banc Of California, Bắc Mỹ thuộc khuôn khổ "TWICE 4TH WORLD TOUR Ⅲ" đã bán hết sạch vé trong khoảng thời gian ngắn. Do nhu cầu quá lớn của fan nên JYP quyết định mở thêm 1 đêm diễn nữa vào ngày 15/5 tại chính SVĐ 22.000 chỗ ngồi này.

Vé sẽ được mở bán từ lúc 3PM PDT ngày 11/4. Trước đó, TWICE cũng là nghệ sĩ nữ K-Pop đầu tiên có đêm diễn tại SVĐ của Bắc Mỹ.