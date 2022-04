Sao Hàn 9/4: 'Há hốc' trước đẳng cấp BTS, chốt hạ đội hình 6 thành viên của LE SSERAFIM

BTS nhận 7 đề cử tại BILLBOARD MUSIC AWARDS 2022. Đặc biệt, với thành tích này, BTS không chỉ trở thành nghệ sĩ Kpop duy nhất được đề cử mà còn là nhóm nhạc được đề cử nhiều nhất trong lễ trao giải danh giá năm nay.

1. Top Duo/Group

• BTS

• Glass Animals

• Imagine Dragons

• Migos

• Silk Sonic

2. Top Song Sales Artist

• Adele

• BTS

• Dua Lipa

• Ed Sheeran

• Walker Hayes

3. Top Selling Song

• Butter — BTS

• Permission To Dance — BTS

• Levitating — Dua Lipa

• Bad Habits — Ed Sheeran

• Fancy Like — Walker Hayes

4. Top Billboard Global (Excl. US) Artist

• BTS

• Dua Lipa

• Ed Sheeran

• Olivia Rodrigo

• The Weeknd

5. Top Billboard Global (Excl. US) Song

• Butter — BTS

• Bad Habits — Ed Sheeran

• MONTERO (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

• Stay — The Kid LAROI & Justin Bieber

• Save Your Tears (Remix) — The Weeknd & Ariana Grande

6. Top Rock Song

• My Universe — Coldplay & BTS

• Drunk (And I Don’t Wanna Go Home) — Elle King & Miranda Lambert

• Follow You — Imagine Dragons

• Beggin’ — Måneskin

• Meet Me At Our Spot — The Anxiety: WILLOW & Tyler Cole

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 15/5 giờ địa phương.