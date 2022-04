Bà Phương Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus, liệu có bị dẫn độ hay ảnh hưởng kết quả điều tra?

Liên quan tới vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam tại Bình Dương) gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, ngày 17/4, Công an TP HCM đã xác nhận bị can này có 2 quốc tịch. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Cộng hòa Síp).

Công an xác định bà Nguyễn Phương Hằng có 2 quốc tịch là Việt Nam và Cộng hòa Cyprus

Được biết, Cộng hòa Cyprus (Síp) là 1 đảo quốc nằm tại phần phía đông của biển Địa Trung Hải (phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây của Syria và Li băng). Nước này được biết đến với các chương trình cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch nếu có 1 khoản đầu tư vào bất động sản hoặc cơ sở hạ tầng tại đây cùng với 1 khoản quyên góp ủng hộ.

Về chuyện bà Nguyễn Phương Hằng mang 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch nước ngoài có ảnh hưởng đến quy trình tố tụng hay kết quả điều tra vụ án hay không, chia sẻ trên báo Người Lao Động, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cho rằng nếu bà Phương Hằng đang có 2 quốc tịch và không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của BLHS thì đương nhiên cơ quan tố tụng sẽ áp dụng BLHS của Việt Nam để xử lý một cách nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội.

Bà Nguyễn Phương Hằng đang bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra

Còn đối với thắc mắc "liệu bị can Nguyễn Phương Hằng có bị dẫn độ về Cộng hòa Cyprus để xử lý hay không", báo Thanh Niên cũng đã trích dẫn lại ý kiến tham khảo từ LS Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM).

Vị luật sư này cho hay, theo quy định tại điều 32 luật Tương trợ tư pháp 2007: “Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó”.

Luật sư Hậu phân tích nếu quốc gia của công dân phạm tội có văn bản yêu cầu dẫn độ người nước ngoài về nước để xử lý thì tùy từng tình huống cụ thể, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam có thể đồng ý hoặc không đồng ý dẫn độ. Như vậy, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam có thể bị dẫn độ về nước xử lý, tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp đều có thể bị dẫn độ.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt thường xuyên tổ chức những buổi livestream xúc phạm, nhục mạ người khác

“Cụ thể, khoản 1 điều 35 luật Tương trợ tư pháp quy định cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam từ chối dẫn độ nếu yêu cầu dẫn độ thuộc một trong các trường hợp: Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam; Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì những lý do hợp pháp khác; Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị tòa án của Việt Nam kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; Người bị yêu cầu dẫn độ là người đang cư trú ở Việt Nam vì lý do có khả năng bị truy bức ở nước yêu cầu dẫn độ do có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị; Trường hợp yêu cầu dẫn độ có liên quan đến nhiều tội danh và mỗi tội danh đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước yêu cầu dẫn độ nhưng không đáp ứng các quy định về người có thể bị dẫn độ”, LS Hậu dẫn giải các quy định.