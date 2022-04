Cô gái Nghệ An vừa lái xe máy vừa 'múa quạt' kiểu Khá Bảnh ở Bắc Từ Liêm bị phạt gần 9 triệu

Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 9 triệu đồng đối với chị Đ.T.H. (23 tuổi, quê Nghệ An) vì hành vi buông hai tay khi lái xe máy.

Được biết trước đó, trang Facebook của Công an TP Hà Nội đã nhận được một clip phản ánh từ người dân. Trong clip, hai cô gái trẻ đèo nhau trên một chiếc xe máy, đang di chuyển tại tuyến đường phía trước công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm. Đáng nói, khi xe vẫn đang chạy trên đường, cô gái cầm lái bỗng bất ngờ buông cả 2 tay để thực hiện động tác "múa quạt" bất chấp nguy hiểm.

Cô gái trong clip buông cả 2 tay để "múa quạt" khi đang điều khiển xe máy trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 5/4, Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời người điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên là chị Đ.T.H. đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị H. về các lỗi: buông cả hai tay khi lái xe, không có giấy phép lái xe... Tổng mức phạt đối với chị H. là 8,8 triệu đồng.

Đáng nói, việc các cô gái trẻ "chơi đùa" với mạng sống của mình bằng cách buông cả 2 tay ra chỉ để "múa may" khi đang lái xe đã xảy ra không ít lần, nhiều trường hợp trong số đó còn gây "xôn xao" mạng xã hội và dấy lên làn sóng phẫn nộ, lên án nặng nề.

Một cô gái khác cũng vừa lái xe vừa "múa quạt"

Thậm chí còn "hồn nhiên" buông cả 2 tay để "thả tim" khi xe vẫn đang di chuyển trên đường

Hồi đầu năm 2021, một đoạn clip dài 29 giây ghi lại khoảnh khắc 1 cô gái trẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần buông tay lái, thực hiện động tác múa quạt, tạo hình trái tim và bông đùa với người khác cũng đã bị chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Cô gái này sau đó đã bị phạt 7,4 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 3 tháng.