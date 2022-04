Mưa lớn làm lộ vụ án giết vợ chôn xác phi tang tại Đà Lạt: Lời khai nhận của người chồng

VTC đưa tin, sáng ngày 7/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an TP Đà Lạt điều tra, làm rõ vụ án giết người, chôn giấu xác phi tang xảy ra cách đây khoảng 3 tháng tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 6/4, người dân ở xóm Trại Thiếc (thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) bất ngờ phát hiện 1 thi thể đã phân hủy nặng, bị chôn giấu gần 1 am thờ, xung quanh là vườn hồng và gốc cà phê đã bị cắt ngang mặt đất. Nơi phát hiện thi thể cách ngôi nhà gần nhất khoảng 70m.

Sau những cơn mưa lớn, người dân địa phương phát hiện thi thể bị giấu

Nhận định đây có thể là 1 vụ án mạng có tính chất rất nghiêm trọng, hung thủ sau khi giết người đã chôn giấu xác phi tang, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ, đã tử vong và bị chôn cách đây khoảng 3 tháng. Những cơn mưa lớn đầu tháng 4 đã khiến lớp đất bề mặt bị xói mòn, làm lộ 1 phần thi thể.

Vị trí phát hiện xác nạn nhân (Ảnh: Báo Công an TP HCM)

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM thông tin thêm, ngay trong lúc công an địa phương đang bảo vệ hiện trường chờ các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm, thì Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ địa phương) đã đến cơ quan công an tự thú về hành vi giết vợ của mình là chị Trần Thị Kim T. (25 tuổi).

Đối tượng khai nhận, 2 vợ chồng mâu thuẫn vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9/11/2021, Trí đã dùng dao sát hại vợ trong phòng ngủ, sau đó đưa xác vợ đến khu đất vườn hồng của 1 hộ dân khác, cách nhà mình khoảng 200m rồi đào hố chôn xác phi tang. Khu vực này có 1 ngôi miếu Thổ thần của người dân.

Cơ quan điều tra khám xét căn nhà nghi phạm (Ảnh: Báo Công an TP HCM)

Bà Trần Thị Kim Ph. (nhà ở xã Xuân Thọ) - mẹ của nạn nhân Trần Thị Kim T. cho biết, nhiều tháng qua không thấy con gái về thăm nhà, gia đình đều nghĩ con đã trưởng thành, lấy chồng ở riêng xã khác, hoàn cảnh đều lao động vất vả nên nghĩ con bận vì lo cho gia đình riêng. Khoảng đầu tháng 12/2021, bà Ph. nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái, nói về việc đi TPHCM làm ăn. Tin nhắn thể hiện “Mẹ không phải lo cho con”. Sau nhiều lần bà gặng hỏi, được “con gái” trấn an nên gia đình chị Trần Thị Kim T. yên tâm, không hay biết con đã bị sát hại, cho đến khi nhận được tin báo vào hôm qua. Tuy nhiên, tối 6/4, qua đấu tranh khai thác của Công an, Trí khai nhận, những tin nhắn đó do đối tượng sau khi sát hại vợ đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân.

Theo người dân địa phương, vợ chồng Trí có 2 con (1 trai, 1 gái). Gia đình này thường xảy mâu thuẫn và chị T. vợ Trí đã không có mặt tại địa phương từ cách đây khoảng 3 tháng.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng giết người giấu xác nghiêm trọng này.