Tin nóng 25/4: Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 9 Sơn La bị hiếp dâm, Hoài Linh 'trầy trật' kiếm sống?

Vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 Sơn La: Một đối tượng không bị khởi tố vì chưa đủ 16 tuổi?

Liên quan tới vụ nữ sinh lớp 9 Sơn La bị nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, ngày 24/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết đã khởi tố 5 bị can, trong đó 4 người có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 1 người về hành vi không tố giác tội phạm. Ngoài 5 bị can trên, còn có 1 người khác cũng liên quan đến vụ án nhưng người này chưa đủ 16 tuổi và hành vi của người này không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

Trong đoạn clip 2 phút nữ sinh lớp 9 Sơn La bị hiếp dâm tập thể đang lan truyền trên mạng xã hội, nhóm thanh niên tỏ ra phấn khích, cười đùa, hò hét trong lúc thực hiện hành vi đồi trụy

Hậu bị tố lừa đảo từ thiện, Hoài Linh hết thời phải trầy trật mua vui ở hội chợ dù đạt HCV kịch nói?

Nhiều người không ngừng mỉa mai Hoài Linh và cho rằng nam danh hài vì đã ‘hết thời’ nên phải chấp nhận cả lời mời biểu diễn ở sân khấu hội chợ.

Dù dạt Huy chương vàng kịch nói, Hoài Linh vẫn trầy trật trên con đường trở lại showbiz. Ảnh: Internet

Diễn viên Trà My gây tranh cãi với phát ngôn: 'Chỉ có đứa nào thất nghiệp mới đi thi hoa hậu thôi'

Cụ thể, trên trang cá nhân, Trà My viết: “Sao Việt Nam giờ loạn thi hoa hậu vậy ta? Mẹ mình mở TV bảo có xem thi hoa hậu không kìa? Mình bảo bây giờ giờ chỉ có đứa nào thất nghiệp hoặc không biết làm gì mới đi thi hoa hậu thôi. Giỏi thì đi kiếm việc làm lao động chân chính đi”.

Trà My gây tranh cãi vì phát ngôn về Hoa hậu

Cô gái Nghệ An vừa lái xe máy vừa 'múa quạt' kiểu Khá Bảnh ở Bắc Từ Liêm bị phạt gần 9 triệu

Đoạn clip cô gái buông cả 2 tay để 'múa quạt' khi đang lái xe máy trên đường Bắc Từ Liêm đã bị người dân phản ánh lên Công an TP Hà Nội. Trong clip, hai cô gái trẻ đèo nhau trên một chiếc xe máy, đang di chuyển tại tuyến đường phía trước công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm. Đáng nói, khi xe vẫn đang chạy trên đường, cô gái cầm lái bỗng bất ngờ buông cả 2 tay để thực hiện động tác "múa quạt" bất chấp nguy hiểm.

Cô gái trong clip buông cả 2 tay để "múa quạt" khi đang điều khiển xe máy trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

