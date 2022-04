Vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh: Camera ghi lại hành động 'khó hiểu' của nữ chủ nhà

Về vụ việc cháy căn biệt thự của gia đình ông Đ.X.H. (phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến nữ chủ nhà tử vong xảy ra vào ngày 12/4 vừa qua, chiều 19/4, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Huy Nghị - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã chia sẻ thêm 1 số thông tin liên quan.

Cụ thể, theo đoạn camera giám sát ghi lại, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chị H. (nữ chủ nhà, vợ ông Đ.X.H) đã chạy xuống tầng 1 và dùng bình cứu hỏa, hô hét mọi người để chữa cháy. Tuy nhiên không hiểu tại sao mà chị H. lại chạy lên tầng, sau đó lửa cháy mạnh nên không thể xuống được và bị ngạt ở trên tầng 2.

Hậu quả của vụ cháy căn biệt thự dẫn đến việc chị H., nữ chủ nhân của căn nhà tử vong và thiệt hại về tài sản lên tới 3 tỷ đồng.

Trước đó, truyền thông đưa tin, thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, có 2 người mắc kẹt bên trong căn biệt thự là nữ chủ nhà và người giúp việc. Người giúp việc ở bên dưới tầng 1 nên tự thoát ra ngoài trước khi lửa bùng lên dữ dội, còn nữ chủ nhân bị mắc kẹt ở tầng trên được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả nhưng đáng tiếc đã tử vong ngoại viện.

Theo 1 lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy toà biệt thự ở TP. Cẩm Phả được xác định là chập điện. Đám cháy xuất phát từ gian bếp, sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.