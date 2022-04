Vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 Sơn La: Một đối tượng không bị khởi tố vì chưa đủ 16 tuổi?

Liên quan tới vụ nữ sinh lớp 9 Sơn La bị nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, ngày 24/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết đã khởi tố 5 bị can, trong đó 4 người có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 1 người về hành vi không tố giác tội phạm. Tại cơ quan công an, cả 5 bị can (đều dưới 18 tuổi) đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc nữ sinh lớp 9 Sơn La bị nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể gây chấn động dư luận

Ngoài ra, theo thượng tá Trần Việt Cường - trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, bên cạnh 5 bị can trên, còn có 1 người khác cũng liên quan đến vụ án nhưng người này chưa đủ 16 tuổi và hành vi của người này không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

Trước đó, một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh nữ sinh lớp 9 Sơn La bị 5 thanh niên hiếp dâm tập thể đã bất ngờ xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Qua xác minh, lực lượng chức năng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã xác nhận về vụ việc này.

Trong đoạn clip 2 phút nữ sinh lớp 9 Sơn La bị hiếp dâm tập thể đang lan truyền trên mạng xã hội, nhóm thanh niên tỏ ra phấn khích, cười đùa, hò hét trong lúc thực hiện hành vi đồi trụy

Cụ thể, ngày 20/3, nạn nhân là em T.T.V. (15 tuổi) đi cùng một người bạn gái đến bản Khoang, xã Chiềng Khoang để uống rượu. Sau khi uống rượu say, V. được bạn đưa đến nhà Lò Văn L. (15 tuổi, ở xã Chiềng Khoang) để ngủ. Tại đây, Lò Văn L., Ngần Văn T., Bạc Cầm T. (cùng 15 tuổi) và Tòng Văn T. (16 tuổi, đều ở xã Chiềng Khoang) đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Hai người còn lại là Tòng Văn C. có hành vi sờ mó vào người V. và Ngần Văn Q. dùng điện thoại quay video sự việc trên. Đến ngày 14/4, gia đình nữ sinh lớp 9 phát hiện ra sự việc và trình báo cơ quan chức năng.

Về phía nạn nhân, hiện cơ quan chức năng đã đưa nữ sinh lớp 9 đi giám định pháp y để củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.