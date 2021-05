CĐM tranh cãi về tâm thư 'xin tha' cho Hoài Linh của ông Đoàn Ngọc Hải: Hãy khắc phục thay vì đổ lỗi

Có lẽ trong suốt sự nghiệp mấy chục năm hoạt động nghệ thuật của mình, Hoài Linh chưa bao giờ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng như thời gian gần đây. Thậm chí, sau khi lên tiếng giải thích về sự chậm trễ trong việc giải ngân khoản tiền gần 14 tỷ quyên góp cho bà con miền Trung là do ảnh hưởng của dịch Covid, Hoài Linh lại càng 'vấp' phải sự 'mải mai' gay gắt hơn từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng, lý do này của nam danh hài hết sức 'lố bịch' bởi trong suốt 6 tháng qua, dù không thể 'mang tiền' tới cho bà con miền Trung, nhưng Hoài Linh vẫn 'đều đặn' chạy chương trình, đi từ thiện theo nhãn hàng, đi dự lễ Giỗ tổ nghề phun xăm...

Là 1 người có tiếng tăm, được đông đảo người dân tin tưởng qua hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ của mình, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải 1 bức tâm thư dài, bày tỏ suy nghĩ của mình về lùm xùm của Hoài Linh.

Ông Đoàn Ngọc Hải tâm niệm 'từ bi hỷ xả', mong mọi người có thể 'tha lỗi' cho Hoài Linh. Nguyên văn bức tâm thư của ông Đoàn Ngọc Hải:

-Kính gửi bà con cô bác, các bạn trẻ trong và ngoài nước.

-Kính gửi Nghệ sĩ Hoài Linh.

Phật tổ đã dạy - Từ bi hỷ xả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời Người có nói, chỉ có người chết và người mới sinh ra là không có lỗi lầm.

Giới cầu thủ bóng đá, nghệ sĩ là những người luôn được 7 tỉ người trên trái đất này yêu quí bởi họ là những tài năng. Họ đã lao động cật lực để trở thành những tài năng. Họ là những người luôn mang lại niềm vui và tiếng cười.

Thu nhập của họ thường rất cao, cuộc sống hàng ngày của họ luôn trong trạng thái bay bổng vì họ luôn có hàng triệu người hâm mộ. Họ xứng đáng được như vậy.

Trước những hâm mộ cuồng nhiệt, thị phi, cám dỗ và những thói hư tật xấu... những áp lực lớn như vậy thì những người giữ được cân bằng trong cuộc sống như danh thủ bóng đá Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Hồng Sơn, cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, như danh ca Cẩm Vân, Ái Vân, Bảo Yến, Evis Phương, Tuấn Ngọc, danh hài Việt Hương... thật sự không nhiều và rất đáng quí.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã quá sai, cái sai của anh ấy không ai có thể phủ nhận. Nhưng thật sự là chưa cấu thành tội phạm vì chưa được các cơ quan chức năng kết luận.

Đã có rất nhiều cầu thủ bóng đá bán độ, bán danh dự của Tổ quốc, tội còn kinh khủng hơn nhiều lần cái sai của anh Hoài Linh, toà án đã phạt tù. Chúng ta cũng đã bỏ qua cho các cầu thủ và ngày hôm nay các em đã trở thành những huấn luyện viên rất nghiêm túc.

Nghệ sĩ Hoài Linh là một tài năng lớn của sân khấu kịch hài Việt Nam. Hãy cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Qua quan sát với góc độ của cá nhân tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ không tham nhũng những đồng tiền cứu trợ lũ lụt của đồng bào, người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Anh ấy đã sai sót rất lớn về phương pháp trong việc thực hiện giải ngân những đồng tiền "xương máu" để đến với đồng bào miền trung. Tại sao một chuyện sơ đẳng như vậy mà anh ấy lại sai sót? Bởi vì anh ấy là một diễn viên hài, anh ấy luôn bay bổng và luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản.

Mọi người hãy tha lỗi cho anh ấy.

Nếu được mọi người tha lỗi và động viên anh ấy sẽ lấy lại tự tin và quay trở lại sân khấu với những vở kịch hài bất hủ. Diễn viên hài giỏi như anh Hoài Linh ở đất nước ta chỉ vài người.

Anh Hoài Linh và tôi bằng tuổi nhau, tôi may mắn hơn anh là đã nhiều năm làm kế toán, quản lý nhà nước... nên quản lý đồng tiền tương đối kịp thời và rõ ràng. Tôi mong anh Hoài Linh hãy đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã từng làm và tiếp tục mang lại tiếng cười cho 100 triệu dân của Việt Nam.

Nếu chúng ta không tha lỗi và liên tục sỉ vả thì chắc chắc chúng ta sẽ đẩy anh ấy đến "đường cùng". Đó không phải là lời dạy của Phật tổ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trân trọng!

Ngay sau khi được đăng tải, bức tâm thư của ông Đoàn Ngọc Hải đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Có người đồng tình, có người đề xuất phương án giải quyết, có người lại phản bác gay gắt.

Trích một số bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng mong mọi người 'tha lỗi' cho Hoài Linh của ông Đoàn Ngọc Hải:

- Anh Linh không có lỗi gì, lỗi là do những người tin tưởng anh ấy, họ đã giao trọng trách vào tay 1 diễn viên hài!

- Nếu Hoài Linh lên tiếng vụ Võ Hoàng Yên sớm thì mọi người chắc vẫn thương chú ấy, nhưng chính Hoài Linh đã vô cảm trước nỗi đau của đồng bào nên đến vụ này càng thêm bức xúc. Một người như chú ấy lên tiếng không nhất thiết phải thanh minh phân trần thì ít ra cũng an ủi mọi người, để họ thấy rằng chú ấy muốn bảo vệ mọi người, chứ im lặng vậy ai cũng nghĩ Hoài Linh bênh ông Võ Hoàng Yên.

- Từ bi hỉ xả với Hoài Linh, vậy ai từ bỉ hỉ xả với các hộ gia đình bị bão lũ cuốn trôi nhà cửa? Ai từ bi hỉ xả với đồng tiền xương máu của đồng bào? Ai từ bi hỉ xả với những gia đình bị tan nát bởi 'thần y'?

- Anh Hải nói chuẩn, tôi cũng không tin Hoài Linh làm bậy với khoản tiền đó, chỉ là làm chưa đúng thôi, mong mọi người cho anh ấy bình tâm và có cơ hội sửa sai.

- Điều cần nói anh Hải đã nói hết ra rồi. Mong anh Hoài Linh nhận ra sai lầm, khắc phục sai lầm này một cách chân thành và đứng lên, không gục ngã. Mong mọi người hãy rộng lòng tha thứ cho Anh Hoài Linh, vì sự sai lầm không nên có. Cám ơn anh Hải đã lên tiếng trong vụ này.

- Nếu Hoài Linh sợ dịch thì cứ chuyển tiền nhờ anh Hải hỗ trợ giúp bà con cũng được mà.

- Việc quản lý 1 số tiền lớn (so với 80% người dân) như thế đúng là khó. Nhưng nếu so với nữ ca sỹ mảnh mai kia thì chưa bằng 1/10... Tôi đồng quan điểm với bác. Không ai sống trên cuộc đời này mà không sai. Khi sai thì việc đầu tiên nên làm là: nhận lỗi, bước thứ 2 là khắc phục (làm) chứ đừng nên đổ lỗi (cho bất cứ ai, lý do gì). Việc đổ cho Covid tôi thấy thật 'ngớ ngẩn'!