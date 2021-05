Chán 'đấu' với Phương Hằng, Phi Nhung 'chuyển nghề' tư vấn làm đẹp, tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược'

Dù sắp bước sang tuổi 50, Phi Nhung vẫn khiến dân tình trầm trồ mỗi lần xuất hiện bởi nhan sắc cùng thân hình trẻ hơn tuổi. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã tiết lộ 'bí quyết dưỡng nhan' của mình, thu hút lượt quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng.

Phi Nhung chia sẻ: 'Mọi người hay hỏi tôi về nhan sắc, sao tôi cứ trẻ hoài vậy hi hi hi. Biết nói sao nè, thật ra khi tôi ra đường, tôi kiềm chế lại việc trang điểm. Nếu cần thiết lên sân khấu hay những buổi tiệc thì tôi mới dùng đến trang điểm, chẳng hạn đánh mắt một tí, môi son, tí má hồng... cho khuôn mặt tươi sáng. Chỉ vậy thôi. Khi lên sân khấu thì đậm hơn tí là cho phấn lên trên mặt vừa đủ thôi.

Bí quyết chính của Phi Nhung là hay cười vui vẻ với các em nhỏ, con tôi và các em trong nhà. Sau này thì có thêm 1 bộ môn đặc biệt mãi mãi không bao giờ thiếu với tôi, là mỗi buổi sáng tập yoga và sau đó tập gym, rồi chạy bộ. Tối trước khi ngủ tôi ngồi thiền 1 tiếng thư giãn. Ngoài 40 tuổi phụ nữ chúng tôi quan trọng chăm sóc sức khỏe là chính, cho nên ai cũng nói tôi trẻ hoài là vậy'.

Phi Nhung sở hữu thân hình săn chắc ở tuổi 49 nhờ chăm chỉ tập thể hình.

Nhìn Phi Nhung, có lẽ ít ai tin được rằng nữ ca sĩ sắp bước sang tuổi 50.