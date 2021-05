Danh ca Họa Mi: Khi ba mất, mẹ tôi bệnh hoạn suốt 6 năm, mái tóc bạc trắng như sương dù chưa già lắm

Ngày hôm qua, trong ngày lễ dành cho các bà mẹ, danh ca Họa Mi đã đăng tải 1 bài viết dài trên trang cá nhân, trải lòng về những kỷ niệm thuở ấu thơ, những ngày còn mẹ và những ngày... mất mẹ.

Danh ca Họa Mi.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào: 'Sáng nay thức dậy, có lẽ là một buổi sáng thật tuyệt vời vì hôm nay là Mother’s day - Ngày của mẹ. Tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng được nhận danh hiệu cao quý đó. Và tiếng mẹ đối với tôi thiêng liêng lắm. Khi nói lên tiếng 'mẹ' tôi thường cảm động mềm lòng vì rơi nước mắt.

Tôi yêu mẹ rất nhiều. Mẹ tôi tội nghiệp lắm, cả một đời hiền lành, yếu đuối được chồng cưng chiều hết mực. Tôi còn nhớ hình như mẹ tôi chỉ biết yêu tôi, thương tôi nhưng săn sóc tôi thì mẹ dành cho một bà vú nuôi lo cho tôi. Và khi tôi vừa lớn, đủ tuổi để đến trường thì tôi được đi học, có chú Bảy dắt tôi đi đến trường, cầm cặp táp cho tôi, tôi chỉ việc tung tăng đi trước như một tiểu thư bé nhỏ.

Mẹ tôi hiền hòa, trung hậu và ngây thơ, ít biết buồn vì luôn được vòng tay ba tôi che chở bao bọc. Nhưng từ khi ba tôi qua đời, mẹ tôi tội nghiệp vô cùng vì bệnh hoạn suốt 6 năm, mái tóc bạc trắng như sương dù mẹ tôi chưa già lắm. Mẹ đã biết buồn và biết khóc vì nhớ ba tôi, biết thế nào là đau khổ vì không còn người chồng yêu thương bên cạnh.

Và từ đó tôi được ngủ bên cạnh mẹ, được ôm mẹ, tâm sự với mẹ, được khóc cùng mẹ, được thay thế sự mạnh mẽ của ba tôi, an ủi mẹ mỗi khi đêm về sau khi tôi học bài xong. Và tôi còn nhớ như in trong đầu ước muốn tôi mau lớn để có việc làm, mẹ sẽ sống với tôi trong một căn nhà do tôi tạo được. Một ước mơ đơn giản ngày nào của mẹ, tôi hối tiếc mãi trong đời vì tôi không làm được. Mẹ tôi đã bỏ tôi đi khi tôi chưa thành danh.

Buổi sáng ấy, giây phút tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời, tôi vội vã đạp xe đến trường rồi vội vã đạp xe về nhà để nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng con đường từ trường về nhà sao mà dài quá, mẹ đã không kịp nhìn mặt tôi, đứa con gái út mẹ yêu sau khi thều thào 3 tiếng: 'Mỹ đâu rồi?'. Mẹ muốn thấy tôi trước khi ra đi, rời bỏ cơn đau hành hạ thể xác vì căn bệnh ngặt nghèo. Vì có lẽ sau ba tôi thì tôi là một chỗ dựa tinh thần rất lớn với mẹ.

Tôi không biết mẹ tôi sinh nhật ngày nào vì ngày xưa khi mẹ tôi được sinh ra, ông ngoại chỉ để năm sinh chứ không có ngày. Vì vậy ngày của mẹ hôm nay đối với tôi cũng chính là ngày sinh nhật mẹ. Mẹ ơi! Mẹ biết không, bây giờ con đã là một người ca hát thanh danh, được khán giả dành cho nhiều tình thương, nhưng con lại thiếu tình thương của mẹ - điều con cần nhất.

Con xin thắp một nén nhang trên bàn thờ để nhớ mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ nha mẹ. Và con thì thầm khấn vái cho mẹ luôn được hạnh phúc bên ba, mẹ hãy luôn phù hộ cho đứa con gái nhỏ cũng được hạnh phúc và sống thật can đảm để vượt qua mọi sóng gió nhé. Con cám ơn mẹ đã cho con cuộc đời, dù có vui hay buồn, nhưng ba cũng như mẹ đã phù hộ cho con có sự dũng cảm để vượt qua một mình.

Giờ thì con đã già hơn tuổi mẹ ngày mẹ ra đi, con cũng được làm mẹ, và càng hiểu thấu tình mẹ yêu con thế nào. Hy sinh hết cho con vì đau đớn mang nặng đẻ đau, gian nan vì nuôi con khôn lớn, hãnh diện vì con trưởng thành và được hạnh phúc khi thấy con hạnh phúc, đau lòng khi con đau khổ.

Ngày của mẹ, tôi muốn gửi tới tất cả các bà mẹ trên thế gian lời yêu thương nhất, khâm phục nhất. Tôi xin gửi tặng một bông hồng cho những ai còn mẹ. Và riêng tôi, tôi đã cài cành hồng màu trắng để nhớ mẹ, thương mẹ. Đến năm nay, cánh hồng trắng đã được cài trên áo tôi được 52 năm rồi...'.



Những lời tâm sự về mẹ của nữ danh ca Họa Mi khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, đồng cảm. 'Xuân đẹp rồi xuân cũng phải tàn... Chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con...' - 1 cư dân mạng rơi lệ ngâm nga.