'Kiều nữ làng hài' Nam Thư chính thức lên tiếng xin lỗi vì PR tiền ảo sau nhiều ngày 'hứng gạch đá'

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nam Thư đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì sự việc quảng cáo tiền ảo - phương thức đầu tư đầy rủi ro và chưa được chấp nhận tại Việt Nam - gây phẫn nộ trong công chúng suốt mấy ngày qua.

Nguyên văn bài đăng xin lỗi của Nam Thư:

'Lời nói đầu tiên, Nam Thư muốn gửi đến mọi người là lời xin lỗi. Xin lỗi vì những ngày qua đã gây phiền lòng đến khán giả, những người yêu thương Nam Thư vì nội dung đăng trên fanpage liên quan đến tiền ảo.

Nam Thư biết, tiền ảo đang là vấn đề nhạy cảm, chưa được chấp nhận tại Việt Nam. Nên nội dung trên fanpage của Nam Thư đăng tải vào tối muộn ngày 11/5 là hoàn toàn sai. Nhìn nhận lỗi sai của mình, Nam Thư chân thành gửi lời xin lỗi.

Vì để tiện cho việc quản lý và sắp xếp công việc, nên fanpage Trần Nam Thư được người quản lý nắm giữ. Mọi liên lạc, lời mời hợp tác đều được quản lý của Nam Thư xử lý. Nên khi sự việc đăng tải bài viết có nội dung tiền ảo trên fanpage được mọi người nhắc nhở, Nam Thư đã nhanh chóng vào fanpage để kiểm tra và lập tức gỡ bài viết trên. Sau đó, Nam Thư đã làm việc với quản lý để tìm hiểu sự việc. Quản lý của Nam Thư đã nhận thấy sai sót của mình trong sự việc. Nam Thư cũng đã xử lý và làm việc về tư tưởng với quản lý của mình trong những ngày qua. Thật sự, vì quản lý chưa hiểu rõ sự ảnh hưởng của nội dung đăng tải trên, nên mới nhận lời. Quản lý cũng đã xin lỗi Nam Thư rất nhiều.

Trực tiếp Nam Thư cũng phải phần nào chịu trách nhiệm trong sự việc trên, vì đã không kiểm soát được nội dung chia sẻ trên trang fanpage của mình. Vậy nên, thông qua bài viết này, Nam Thư muốn gửi đến mọi người lời xin lỗi, vì nếu bài đăng đó làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, là điều bản thân Thư và ê-kíp của mình không hề mong muốn.

Thư rất trân trọng tình cảm và sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Đây là một bài học quý giá của Nam Thư, tin chắc sẽ không bao giờ có trường hợp tương tự xảy ra. Đây là lời hứa, cũng là lời cam đoan từ chính Nam Thư.

Nam Thư chân thành xin lỗi mọi người!'.

Trước đó, vào ngày 11/5, Nam Thư cùng 1 loạt sao Việt có tên tuổi như Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn... bất ngờ đăng tải những bài viết giống hệt nhau, được cho là quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào 1 số dự án tiền ảo như DogeCoin, Shiba Inu...

Loạt bài đăng này của Nam Thư cũng như các nghệ sĩ khác đã khiến đông đảo cư dân mạng phẫn nộ, cho rằng các nghệ sĩ đang 'vì tiền mà nhận quảng cáo bất chấp, hại người hâm mộ', bởi lẽ thị trường tiền ảo vốn nhiều rủi ro chứ không hề 'dễ ăn' như quảng cáo.

Chỉ trong một buổi chiều, Ngọc Trinh đã đăng liền bốn dòng trạng thái đề cập đến tiền ảo.

Theo lãnh đạo Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết 'Tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Mọi người nên cảnh giác khi bỏ tiền đầu tư tiền ảo. Công an đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư đồng tiền ảo nhưng nhiều người vẫn tham gia mua đồng tiền mà Việt Nam chưa công nhận. Mới đây, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo ứng dụng đầu tư tiền ảo Coolcat lừa đảo, với số tiền thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng'.