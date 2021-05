Ông xã NSND Hồng Vân 'mỉa mai' vợ chồng bà Phương Hằng, nói rõ lý do giới nghệ sĩ 'chọn' im lặng

Nhiều ngày nay, NSND Hồng Vân trở thành 'tâm điểm chú ý' của dư luận khi liên tục bị bà Phương Hằng 'réo tên', tố 'giật chồng, giật tiền' sau khi có động thái được cho là ngầm 'mỉa mai' bà chủ Đại Nam 'làm giàu bất chính'.

Trước lùm xùm của vợ, mới đây, tài tử Lê Tuấn Anh - ông xã NSND Hồng Vân đã đăng tải 1 bài viết dài với hàm ý 'khịa ra mặt' vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng, đồng thời cũng nói rõ nguyên nhân tại sao đến giờ giới nghệ sĩ vẫn 'im lặng nghe chửi'.

Nguyên văn bài đăng của ông xã NSND Hồng Vân:

'Tại sao giới nghệ sĩ lại im lặng khi cặp vợ chồng đại gia kia liên tục đăng đàn trên mạng xã hội, lấy họ ra để thoá mạ, sỉ nhục, gây kích động, nhiễu loạn trật tự xã hội nghiêm trọng.



Thoạt đầu, sự việc chỉ gây chú ý khi cặp vợ chồng kia bất ngờ vén màn bí mật, thẳng thừng công kích, đệ đơn ra toà kiện một chiến hữu cũ từng vô cùng thân thiết như đệ huynh một nhà. Và lúc đầu, sự việc trưng ra có vẻ như là một vụ lừa tiền, nhưng sau đó công chúng quan tâm đến việc này lại vỡ oà ra bởi không chỉ có tiền, mà còn có cả một đại dương bao la, sóng tình cuồn cuộn.

Lắm người cho rằng gã thầy lang chơi dơ, khi tung ra những đoạn ghi âm nóng bỏng. Nhưng cũng có nhiều người suy luận, gã thầy lang buộc phải phòng thân (phòng thân không phải trong sự việc tố cáo chấn động này), phòng thân để lỡ mai kia anh chồng phát hiện ra chuyện tình cảm của chị nhà tòm tem với thầy lang thì gã còn có cái để minh oan. (Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu như gã thầy lang bơi xuôi chứ không bơi ngược, không hiểu a đại gia cực kì thông tuệ kia có gạch đầu dòng suy nghĩ về điều này...)

Phải chăng khi gã thầy lang quay lưng, hận tình vụt lên đỉnh điểm. Để khoả lấp bớt vết và cũng là để tự bảo vệ thì phải đổ lên đầu gã vô vàn tội lỗi. Anh đại gia càng giàu có vẻ càng mê tín, càng sợ... chết, không hiểu nguồn tin bảo rằng ảnh sẽ chết khi ngoài lục thập có chính từ mồm gã thầy lang phun ra không, nhưng nếu rỉ tai bảo rằng chính gã nói thì gã đương nhiên phải là kẻ thù bất cộng đới thiên.

Vợ chồng đại gia thoả hiệp sau màn như thế nào không biết, chỉ thấy họ vẫn ung dung xuất hiện cùng nhau ngồi phát sóng trực tiếp, chứng minh không có sự cuồn cuộn nào có thể phá hỏng thề ước phu thê ngàn năm vĩnh cửu. Tất lẽ dĩ nhiên, đó là một người đàn ông chính nhân quân tử, bao dung, mẫu mực, nhất định không giống lũ phàm phu như gã thầy lang, lúc này đã nín khe, lặn rất sâu không thấy sủi tăm.

Sự xuất hiện của họ trên sóng trực tiếp ngày càng dày đặc. Ngôn từ đanh thép, mạnh mẽ hơn khi lực lượng fan cuồng ủng hộ ngày càng đông đảo.

Thầy trò gã thầy lang cùng thiểu số người lên tiếng phản biện, đối lập với vợ chồng đại gia đã vụt trở thành tập đoàn tội phạm tàn ác, thâm độc với toàn thể nhân dân, chiếu theo tiền luật Đại Nam lãnh thổ.

Họ lúc này đã gần như những giáo chủ, nhất hô bá ứng. Họ chỉ vào đâu là sẽ có lực lượng quần chúng không gian mạng sẵn sàng lao lên đánh đổ, sỉ nhục bằng mọi ngôn từ nhơ bẩn nhất (cứ hình dung ra cuộc Đại văn hoá của Tàu với hình tượng Hồng vệ binh lẫy lừng một thời...)

Chị nhà của anh đại gia bắt đầu chĩa giáo tới “đám nghệ sĩ” (cách nói của chị ấy), ngôn từ sử dụng cũng từ nhẹ tới nặng. Đỉnh điểm là cách miệt thị họ là “chó”, cấm cửa họ tới Đại Nam, sẵn sàng “đóng cửa thành”, “cho người đập tụi bây”, “kêu công an gô cổ”... đủ thấy quyền lực của đại gia ghê gớm, kinh khủng đến thế nào. Dường như, sẽ là vô phước lắm nếu có bất cứ ai trên đất nước này dám đụng đến cặp vợ chồng đại gia này, quả đáng ngưỡng mộ.

Nhưng... cái “đám nghệ sĩ” lì lợm ấy dù bị chửi thậm tệ, dù bị vùi xuống dưới bùn mà vẫn chưa chịu lên tiếng để về cùng phe anh chị đại gia quyết tiêu diệt gã thầy lang.

Bởi vì sao?

Bởi vì họ tin tưởng vào luật pháp.

Giữa lúc cả nước đang tích cực gồng mình chống dịch Covid, giữa lúc cả nước đang cùng Đảng và Nhà Nước tập trung cho cuộc bầu cử Quốc Hội thành công tốt đẹp thì lại xảy ra sự kiện ầm ĩ này.

Nếu như giới nghệ sĩ họ cũng lên mạng xã hội truyền sóng trực tiếp ăn miếng trả miếng với anh chị hàng ngày, như vậy có phải vô tình giới nghệ sĩ họ tiếp tay với anh chị gây xáo trộn bất ổn xã hội, vô tình phá hoại chính sách Đại Đoàn Kết do Đảng và Nhà Nước đã bao nhiêu năm xây dựng.

Anh chị đại gia dù có giàu đến cỡ nào, dù có là chúa tể của lãnh thổ rộng lớn bao la cũng vẫn phải là công dân của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Giới nghệ sĩ họ cũng vậy.

Anh chị đại gia tuyên bố đã tố giác gã thầy lang ra cơ quan Công an, vậy cần phải chờ Công an điều tra và Toà án kết luận. Khi Toà kết tội gã thầy lang, hắn sẽ phải bị trừng trị đích đáng với những tội lỗi gã gây ra. Trước khi Toà án kết luận, gã thầy lang kia vẫn còn đầy đủ quyền công dân, không một cá nhân đoàn thể nào có quyền xem họ là tội phạm thay Toà án.

Đó là luật, rất công bằng và văn minh.



Anh chị đại gia vốn lừng lẫy trong giới kinh doanh ắt hẳn phải rất am tường về luật pháp, có dưới trướng đội ngũ tư vấn pháp lý đông đúc, lẽ nào không thể chờ đợi, không thể nén việc riêng vì việc chung của cả nước đang chống chọi covid, đang chọn người hiền tài để bầu cử vào Quốc Hội và các cấp... Lẽ nào anh chị đã mất niềm tin vào luật pháp nước nhà, cổ xuý hô hào đám đông theo mình để gây áp lực cho chính quyền?

Giới nghệ sĩ vẫn im lặng, bởi họ muốn làm công dân tốt, muốn mọi sự việc sẽ phải được nơi có thẩm quyền xử lý bằng luật pháp. Họ im lặng khi vô cớ bị lăng mạ không phải vì sợ anh chị, sợ sự giàu có của anh chị, họ sẽ lên tiếng khi cần thiết. (Khi cả nước đã hoàn tất việc bầu cử, chắc hẳn sẽ có những ý kiến phản biện lại anh chị từ cái “đám nghệ sĩ”).

Họ sống và làm việc, cống hiến, tuân thủ Luật Pháp của nước Việt Nam, không theo luật Đại Nam của anh chị.

Mong anh chị sớm dừng cuộc chơi này lại, đừng lấy việc công khai lăng mạ, sỉ nhục người khác như là thú tiêu khiển của mình'.