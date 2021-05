Từng bị 'phán' vô sinh, 10 lần sảy thai, Pha Lê lặng người nhớ lại khoảnh khắc con gái chào đời

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê đã có bài chia sẻ xúc động về quá khứ 10 lần sảy thai cũng như cảm xúc vỡ òa hạnh phúc, khó tin khi đón đứa con đầu lòng.

Khoảnh khắc Pha Lê hạnh phúc đón con gái đầu lòng sau nhiều lần chịu nỗi đau mất con vì bị sảy.

Cô tâm sự:

'2 ngày mà nghe tin 2 người quen bị hư thai. Lại nhớ cảm giác của mình!

Thiệt ra nếu mọi người đi sâu vào lĩnh vực này thì sẽ thấy có rất nhiều chị em khổ sở trong việc cố gắng có con. Việc hư/sảy thai đến từ nhiều lí do khác nhau mà chẳng có khoa học nào giải thích được, chẳng có thuốc thang nào cụ thể mà chữa được.

Giống như mình đây, 1 đứa vốn bị phán vô sinh mà giờ có em Ốc hoàn toàn tự nhiên, không hề can thiệp gì thì đó chính là cái duyên, là thiên ý chứ chẳng có sự lý giải nào phù hợp hơn. Báo chí mới chỉ đăng mình bị hỏng 3 lần vì mình chỉ chia sẻ có vậy, thật ra mình bị hỏng 3 lần trong 1 năm, còn cộng tổng lại là hơn 10 lần trong cuộc đời. Nghe sợ chứ đúng không?

1 lần sảy bằng 7 lần sinh, nát hết người chứ còn gì nữa. Đến nỗi mà 9 tháng 10 ngày mang em Ốc đều là những ngày luôn chuẩn bị tinh thần 1 mai thức dậy sẽ chỉ là giấc mơ, chẳng có cái phép màu nào đâu. Ám ảnh đến nỗi khi Ốc ra đời mà câu đầu tiên mình hỏi bác sĩ là: ''Nó có sống không ạ?'' (còn nguyên video quay câu nói đó của mình) là mọi người hiểu mình sợ hãi đến thế nào rồi đó, không tin là có em Ốc luôn. Sau này em Ốc ra đời mà đêm ngủ mình toàn phải lấy tay để vào mũi xem Ốc có thở không, mình vẫn luôn nghĩ cuộc đời mình quá thảm, có thảm hơn nữa cũng vẫn ổn, vì nếu là số phận thì chấp nhận, cãi không lại ý trời.

Hồi mới sinh, nữ ca sĩ từng nhiều lần kiểm tra nhịp thở của con, sợ rằng tất cả chỉ là 1 giấc mơ.

Mình quen với việc hư thai tới mức nếu xảy ra nữa thì cũng tỉnh queo, không còn đập đầu rũ rượi như những lần đầu tiên, đến nỗi khi bác sĩ siêu âm tự nhìn lên màn hình là biết còn hay không, mình còn là người trấn an ngược lại bác sĩ: Ok, không sao đâu ạ, con ổn! Và mình sẽ lái xe đi chơi hoặc bay đi du lịch, lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bởi bản thân mình không tự đứng lên thì ba mẹ mình sẽ còn thống khổ hơn nhiều. Ba đã vài lần thất vọng và bệnh nặng hơn, buồn bã hơn, cho nên mình chẳng cần gieo thêm cái đau đớn làm gì, sau này mình mình chịu hết. Bởi vậy nên gia đình mình biết có Ốc cùng lúc với tất cả mọi người vì dù sao qua cột mốc 3 tháng mình cũng có chút tự tin hơn để thông báo tin vui, dù những ngày tháng tiếp theo đó vẫn là sự nơm nớp lo sợ.

Mình kể câu chuyện ở đây chỉ muốn nói con cái là cái duyên, nhiều khi bé yếu quá không sinh ra được là cái may mắn cho con, là lỗi gen này nọ, nếu con ra đời có khi bệnh tật tội con hơn, nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Và nhất là đừng từ bỏ hi vọng nhé các chị em. Cứ sống tốt sống hết mình từ từ rồi cũng sẽ đâu vào đấy! Nếu cuộc đời đã chia cho mình lá bài tồi thì mình nhất định phải trở thành 1 người chơi lì lợm. Vững tin và lạc quan nhé các bạn tôi, trời có mắt chứ không phải không đâu, qua bao nhiêu trải nghiệm thì giờ mình mới dám kết luận như thế. Ông trời sẽ an bài hết'.

Pha Lê cùng ông xã người Hàn không nén được xúc động trong giây phút con gái chào đời.

Những dòng tâm sự của nữ ca sĩ khiến nhiều người mẹ không kìm được giọt nước mắt. Còn gì dày vò hơn so với nỗi đau mất con? Dưới bài đăng, một số người cũng đã để lại bình luận đồng cảm, trải lòng chia sẻ câu chuyện của riêng mình.