Hé lộ những hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ của DJ Chuối Tây: Tang thương, vắng lặng lạ thường

Chiều ngày 10/5 vừa qua, thông tin nam DJ Chuối Tây (tên thật Lê Trần Vạn Phúc) đột ngột qua đời ở tuổi 29 do tai nạn nghiêm trọng khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tiếc rằng DJ Chuối Tây đã không qua khỏi.

Mới đây, 1 số hình ảnh hiếm hoi tại tang lễ của nam DJ đã được đăng tải trên mạng xã hội. Theo cáo phó, tang lễ của nam DJ được diễn ra vào sáng ngày 11/5 tại nhà riêng ở quận 4, TP. HCM. Linh cữu được đưa về an táng tại quê nhà tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào ngày 13/5. Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nghi thức đám tang đã được tổ chức gói gọn, riêng tư, hạn chế tụ tập quá đông để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Nơi diễn ra lễ tang của DJ Chuối Tây tại một chung cư ở quận 4, TP HCM.

Đám tang có ít người đến tiễn đưa vì dịch bệnh.

Đám tang diễn ra đơn giản, chỉ có những người anh em thân thiết đến viếng.

Nhiều học trò của DJ Chuối Tây đã dành thời gian đến tận nơi để cùng gia đình lo liệu tang lễ cho người thầy quá cố.

Nhiều đồng nghiệp bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nam DJ.

Khi hay tin, Hoàng Rapper không nén được cảm xúc bàng hoàng, buồn thương: 'Tôi và Vạn Phúc (nghệ danh Chuối Tây) thường gặp nhau khi diễn cùng sân khấu cùng một số sự kiện. Chuối Tây là DJ trẻ rất có tài năng. Cứ mỗi lần rap hoặc dẫn show cùng bạn ấy là tôi rất yên tâm vì set nhạc của Phúc rất hay và chất lượng. Năng lượng của bạn ấy rất mạnh, phong cách biểu diễn lúc nào cũng sôi động, hào hứng và có cá tính'.

Ngoài ra, K-ICM cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của đồng nghiệp: 'R.I.P DJ Banana (Chuối Tây). Yên nghỉ nhé bạn'.