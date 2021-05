Nghệ sĩ Mạc Can: Tôi bị cả huyết áp, tim rồi thận, nhiều bệnh lắm, cũng không còn răng để ăn cơm nữa

Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có dịp tới thăm nghệ sĩ Mạc Can. Trong video được đăng tải, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can đã giảm sút đi nhiều so với thời điểm cách đây nửa năm.

NSƯT Trịnh Kim Chi tới thăm nghệ sĩ Mạc Can.

'Tôi bây giờ không có răng để ăn cơm nữa rồi. Tôi ốm suốt, chỉ ăn được cháo lỏng xay ra. Tôi chỉ còn đúng một chiếc răng mọc từ năm 3 tuổi tới giờ, ăn uống khó khăn.

Năm nay tôi cũng 77 tuổi, bị cả huyết áp, tim rồi thận, nhiều bệnh lắm. Tôi ở nhà suốt, chẳng ai chở đi chơi hết, ở nhà chờ mọc răng. Cứ có người tới thăm là tôi mừng lắm.

Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, sáng, trưa, chiều, tối đều uống, đêm cũng phải dậy uống, một tháng mất hai triệu mấy tiền thuốc, không có thuốc là phá ra. Tôi vẫn đang tập đi xe đẩy, một ngày té hai ba lần. Tôi phải tập để còn đi đóng phim chứ', nghệ sĩ Mạc Can tâm sự.

Tuổi già, lại bị bệnh tật giày vò, nam nghệ sĩ yếu dần, phải chống nạng mới đi được, đến ngồi xuống ghế cũng chật vật, phải có người đỡ.

Không những vậy, trí nhớ của Mạc Can cũng giảm sút trầm trọng. Khi trò chuyện về những bộ phim từng đóng, hay cả phim Gạo Nếp Gạo Tẻ mới đóng chung với Trịnh Kim Chi cách đây mấy năm, ông đều mơ hồ, quên lãng. Thậm chí, Mạc Can còn không nhớ được người em gái đang ở cùng, chăm sóc mình là em thứ mấy trong nhà.

'Vật lộn' với đủ chứng bệnh mỗi ngày là vậy, nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ đến mức Trịnh Kim Chi cũng phải thốt lên: 'Chú nói chuyện dễ thương quá, làm con cười suốt. Con đến đây chủ yếu để nghe chú kể chuyện hài đấy'.

Theo lời chia sẻ của nghệ sĩ Mạc Can, dù hiện không đi lại được nhưng ông vẫn nhận được lời mời đóng phim. Những lúc như vậy, ông thường được đồng nghiệp, người thân giúp đỡ bồng ra đóng, hết cảnh lại được bồng vào, lời thoại thì có người nhắc, không phải học.

Khi NSƯT Trịnh Kim Chi bày tỏ nguyện vọng hỗ trợ Mạc Can làm răng để ăn uống dễ dàng hơn, ông đã từ chối. Cuối cùng, Trịnh Kim Chi gửi tặng ông 1 khoản tiền nhỏ để hỗ trợ chi phí sinh hoạt và dưỡng bệnh: 'Con gửi chú để chú muốn ăn uống, mua sắm, thuốc thang gì thì mua. Đây là tiền khán giả ủng hộ vào quỹ của con nên con đi chia sẻ với các cô chú nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật.

Con đã dặn cô rồi, có vấn đề gì cứ báo con liền, giúp được gì con sẽ giúp'.