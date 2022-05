Cbiz 20/5: Địch Lệ Nhiệt Ba 'giở trò lưu manh' với Cung Tuấn, Angelababy 'ôm hôn' trai trẻ

Loạt ảnh tình bể bình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trong phim "An Lạc truyện"

Hôm nay nhân dịp ngày tỏ tình 520, đoàn phim "An Lạc truyện" đã xả loạt ảnh đôi đầy ngọt ngào của cặp đôi diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Đặc biệt hình ảnh "tra nữ" Nhậm An Lạc trêu gẹo, giở trò lưu manh với thái tử Hàn Diệp càng khiến người hâm mộ thêm mong chờ bộ phim

Bộ phim "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba (vai Nhậm An Lạc) và Cung Tuấn (vai thái tử Hàn Diệp) đóng chính.

Nội dung: Bộ phim "An Lạc truyện" chuyển thể từ tiểu thuyết "Đế Hoàng Thư" kể về câu chuyện của Nhậm An Lạc và thái tử Hàn Diệp. An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gia tộc gặp biến cố mà lưu lạc nhân gian. Trong quá trình điều tra sự thật, mong khôi phục lại sự trong sạch cho gia tộc và cứu giúp dân chúng nàng được thái tử Hàn Diệp tán thưởng, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với sự giúp đỡ của Nhậm An Lạc đa mưu túc trí, Hàn Diệp đã phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân, ra trận chống giặc, cuối cùng chàng lật lại vụ án minh oan cho gia tộc của An Lạc.