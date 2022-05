Lê Hoàng: Cát Phượng từng 'ở cùng' Minh Nhí, Lý Hải nhưng không hề 'hại đời' 1 chàng trai nào

Ngày 15/5, Cát Phượng khiến cộng đồng mạng "nhốn nháo" khi bất ngờ xác nhận đã chia tay với bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó, chung sống như vợ chồng. Nữ diễn viên 52 tuổi cho biết cả 2 đã chia tay từ tháng 2/2021. Nói về lý do "đường ai nấy đi", Cát Phượng nghẹn ngào: "Khi Kiều Minh Tuấn nói dừng lại Cát có hỏi lý do? Tuấn nói là lý do không hợp. Cát nói là: 'Ô 12 năm mà nói tiếng không hợp'. Có vẻ mắc cười thôi. Ví dụ bạn bè thân nhau chơi không hợp, mình ráng cầm cự lắm luôn thì được 2-3 năm, đó là bạn bè. Tình yêu cho cố gắng lắm là 5 năm. Còn đây 12 năm mà nói không hợp thì chị thấy không hợp nó hơi lạ lùng đó".

Chuyện tình Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối

Giữa lúc chuyện tình cảm của Cát Phượng đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, mới đây trên trang cá nhân, Lê Hoàng đã đăng tải 1 bài viết dài tiết lộ nhiều điều về nữ diễn viên "Đất phương Nam". Lê Hoàng nhận xét: "Trong con người Cát Phượng, có một phần trăm là thiếu nữ. Tám mươi phần trăm là diễn viên. Mười chín phần trăm là giang hồ".

Hình ảnh Cát Phượng được Lê Hoàng đăng tải kèm bài viết

Nam đạo diễn còn hài hước tâm sự: "Sau phim “Lương tâm bé bỏng” mà nàng đóng vai y tá hay đến nỗi bất cứ chàng trai nào gặp nàng cũng đều muốn ngã bệnh, tôi đến thăm Cát Phượng ở phòng trọ. Nàng ở cùng với Minh Nhí, Lý Hải, Dư Tố Hà và rất nhiều nghệ sĩ khác. Và nàng không hề hại đời một chàng trai nào.

Cát Phượng là một nữ nghệ sĩ vô cùng đặc biệt. Nàng hút thuốc lá cũng được, uống rượu cũng được, đánh nhau càng được nhưng lại thương người tha thiết. Nàng mặc váy đầm tuyệt đẹp, nhưng mặc quần soọc còn tuyệt đẹp hơn. Nàng chả ngại cắt tiết gà nhưng có khi không dẫm bẹp một con sâu.

Về tài chính thì Cát Phượng hỏng bét. Vừa buổi tối có một triệu đôla, đến sáng hôm sau nàng đã nhẵn túi mà chả hiểu mình đã mua cái gì. Cái gì Cát Phượng cũng từng mua và cái gì cũng từng bán. Nghe nói, đã có lần, nàng mua hẳn nửa Sài Gòn khi có tiền, vào cửa tiệm thời trang, Cát Phượng xòe bàn tay năm ngón ra, ngón nào chĩa vào món gì thì nàng mua món đó. Khi có tiếng tăm (lắm lúc nổi hơn cả cồn) và có tiền bạc (chưa khi nào có nhiều) Cát Phượng lo lắng cho rất nhiều người. Nàng trở thành một cái đầu tàu kéo theo một dãy toa. Kéo hết ga này đến ga khác".

Lê Hoàng viết về Cát Phượng trên trang cá nhân

Những chia sẻ của Lê Hoàng về Cát Phượng khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên được biết, bài viết này đã từng được Lê Hoàng viết và đăng tải trên trang cá nhân một lần hồi năm 2018. Việc nam đạo diễn bất ngờ up lại bài viết cũ giữa thời điểm chuyện tình cảm của Cát Phương đang được dư luận bàn tán khiến nhiều người không khỏi nghi ngại đồn đoán, liệu có phải Lê Hoàng đang muốn ám chỉ, ẩn ý điều gì đó chăng?