Sao Hàn 10/5: PSY tự ti khi mặc đồ bơi biểu diễn, IU 'lên chức' mẹ, Sehun EXO trắng phát sáng

PSY thừa nhận cảm thấy tự ti khi mặc đồ bơi biểu diễn

Mới đây, PSY đã xuất hiện trên chương trình "My Little Old Boy" để quảng bá cho album vừa ra mắt. Khi nhắc đến các màn trình diễn trước kia, PSY đã chọn sân khấu "Single Ladies" là khoảnh khắc khiến mình cảm thấy xấu hổ và mất tự tin nhất.

"Lúc mặc bộ đồ bơi đó, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giảm đi rất nhiều. Khi thay quần áo, tôi phải cố gắng làm nhanh nhất có thể để khiến khán giả bất ngờ. Tôi phải vội vàng chạy ra phía sau cánh gà để thay đồ trong vài giây nên ê-kíp cần chuẩn bị những bộ đồ có thể xé rách được. Nhân viên phải vừa xé đồ vừa mặc đồ bơi cho tôi.

Lúc xỏ chân vào bộ đồ đó, tôi cảm thấy cô đơn và buồn bã đến mức không nhấc chân lên nổi. Nhưng rồi tôi vẫn bước ra sân khấu biểu diễn".