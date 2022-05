Sao Hàn 23/5: Truyền thông đính chính chuyện V hẹn hò Jennie, BLACKPINK sẽ bên nhau tới 40 tuổi?

Jisoo (BLACKPINK) nói về màn solo của bản thân

Rolling Stone miêu tả: Jisoo ngồi trong phòng họp YG, nhìn ra dòng sông Hàn chảy xiết từ trên cao. Được biết đến là người vui tính nhất trong nhóm, hôm nay cô ấy lại trầm tư và nghiêm túc, suy nghĩ về những câu hỏi lớn và đội chiếc mũ lưỡi trai có dòng chữ “As time goes by it will be better” (Thời gian sẽ xoa dịu tất cả).

Jisoo là thành viên duy nhất chưa phát hành sản phẩm solo, mặc dù cô ấy có thể sẽ tạo được tiếng vang trong năm nay. “Tôi không chắc mình muốn solo đến mức nào,” cô nói. “Âm nhạc tôi nghe, âm nhạc tôi có thể làm và âm nhạc tôi muốn làm - tôi nên chọn thứ nào đây? Tôi yêu những bài hát với rất nhiều nhạc cụ. Tôi yêu nhiều ban nhạc và dòng nhạc rock. Mọi người cần gì ở tôi? Một loạt câu hỏi mâu thuẫn cứ vậy xuất hiện.”

Jisoo thích sáng tạo, thích được tham gia xây dựng một bài hát ngay từ bước đầu với đội ngũ chuyên gia. Nhưng đôi khi cô ấy phải vật lộn với những câu hỏi về mục đích và áp lực của sự nổi tiếng. “Tôi thực sự thích gì?” cô tự nhủ. “Nó vẫn còn là một bí ẩn. Tôi thích biểu diễn, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thích được trở thành một phần của ánh đèn sân khấu.

Tôi nghĩ các thành viên còn lại thì khác: Họ thích được bao bọc bởi ánh đèn sân khấu, cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi khán giả, và sau đó hơi chán nản khi sân khấu kết thúc và sự im lặng bao trùm. Tôi thì hơi khác một chút. Khi tôi đứng trên sân khấu, tôi nghĩ về việc không mắc lỗi. Việc biểu diễn đôi khi giống như một bài kiểm tra hơn là một thứ gì đó thực sự vui vẻ.”