Sao Hàn 9/5: LE SERRAFIM Garam bị 'soi' ảnh phản cảm, đằng gái lên tiếng về tin hẹn hò Doyoung (NCT)

Phía Kwon Ah Reum phủ nhận tin đồn hẹn hò với Doyoung (NCT)

Vào ngày 9/5, công ty quản lý của Kwon Ah Reum cho biết: "Chúng tôi muốn tuyên bố rằng thông tin liên quan đến Kwon Ah Reum đang lan truyền dạo gần đây là không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại thông tin sai lệch nhắm vào nghệ sĩ của công ty".

Trước đó, Kwon Ah Reum và Doyoung đã hợp tác trong bộ phim "To X Who Doesn't Love Me". Tin đồn hẹn hò của cả hai dấy lên khi người hâm mộ phát hiện ra nữ diễn viên sử dụng từ "Ddoing" - biệt danh của Doyoung trong một bài đăng trên Instagram.