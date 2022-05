Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 22: Clip hãm hiếp khiến cuộc sống Khánh thay đổi, Đức bị máu trắng?

"Thương ngày nắng về" phần 2 tập 22: Đang cập nhật...

"Thương ngày nắng về" phần 2 tập 21: Clip của Khánh bị tung lên mạng, bà Nga ngất xỉu (Nguồn: VTV)

Trong "Thương ngày nắng về" phần 2 tập 21, Đức khăng khăng đòi ly hôn Khánh mặc cho vợ cố gắng giải thích vụ bị chị chồng "lừa vào tròng", vu vạ mang tiếng lăng loàn. Mệt mỏi, Khánh quyết định rời khỏi nhà một thời gian, trước khi đi cũng không còn nể nang gì mà "bật" lại bà mẹ chồng tai quái.

"Thương ngày nắng về" phần 2 tập 21: Đức cương quyết muốn ly hôn với Khánh? (Nguồn: VTV)

Những lúc gặp chuyện yếu đuối, bố mẹ đẻ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của các con. Khánh dẫn Sam So về nhà bà ngoại. Phân đoạn Sam So khóc xin mẹ gọi bố về, hỏi mẹ rằng "ly hôn có đau không mà chị Sam lại khóc", rằng "con muốn cả bố lẫn mẹ cơ", thêm cả những lời bà Nga cầu nguyện trước bàn thờ chồng mong "2 đứa nó về với nhau", để "cái Khánh đừng khổ như tôi"... khiến người xem nhói lòng, không kìm được nước mắt.

"Thương ngày nắng về" phần 2 tập 21: Liệu ly hôn rồi, Khánh có hạnh phúc hơn không? Sam So sẽ ra sao? (Nguồn: VTV)

Về phần Đức, sau những lời trách móc ban đầu, bình tâm lại, nhiều khán giả suy đoán rằng liệu lý do thực sự khiến Đức một mực muốn ly hôn Khánh có phải là do sức khỏe của Đức có vấn đề? Buổi khám sức khỏe tổng quát tại công ty phải chăng đã phát hiện ra Đức đang mắc một căn bệnh khó chữa nào đó như máu trắng, như ung thư? Đức cố "diễn", vờ như tin rằng vợ ngoại tình, lạnh lùng đòi ly hôn là do không muốn Khánh phải tiếp tục chạy Đông chạy Tây vay tiền chữa bệnh cho chồng, phải tiếp tục chịu đựng mẹ và chị chồng ghê gớm, muốn giúp Khánh được "giải thoát"?