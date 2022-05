Trác Thúy Miêu 'mượn' MV của Sơn Tùng để nói về 'cái chết': Ngỡ bị chỉ trích ai ngờ lại được khen?

Nhiều ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao bàn tán về loạt ồn ào xoay quanh MV mới của nam ca sĩ Sơn Tùng. Theo đó, do có yếu tố nội dung tiêu cực, chứa cảnh tự tử nhạy cảm, MV "There’s No One At All" đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ dư luận, bị đơn vị chức năng buộc tiêu hủy bản thu âm, ghi hình và phải nộp phạt 70 triệu đồng.

Trác Thúy Miêu "mượn" tựa đề MV của Sơn Tùng để nói về cái chết

Đến mới đây, trên trang cá nhân, MC Trác Thúy Miêu lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi bất ngờ nhắc tới tựa đề chiếc MV mới bị cấm của Sơn Tùng, kèm theo đó là 1 bài tâm sự dài về "cái chết". Dù viết về chủ đề nhạy cảm, cứ ngỡ Trác Thúy Miêu có thể sẽ vấp phải 1 làn sóng chỉ trích hoặc vài ba ý kiến trái chiều, thế nhưng ngược lại, bài đăng của nữ nghệ sĩ lại nhận được nhiều sự đồng tình cùng lời khen ngợi từ dân mạng.

Bài đăng dài về "cái chết" trên trang cá nhân của MC Trác Thúy Miêu

Bài đăng của Trác Thúy Miêu đã nhận được nhiều sự đồng tình từ dân mạng

Trác Thúy Miêu tâm sự "Tôi cũng như bạn, một ai đó ngoài kia, đã từng thiếu kiên nhẫn với sự sống, từng vồn vã cẩu thả khi nghĩ tới cái chết, từng mệt đến kiệt quệ niềm vui, từng ở trong cái hố đen đó, ở tận đáy của nó..." thế nhưng sau tất cả, nữ nghệ sĩ đã nhắn nhủ tới những người đang muốn tìm đến cái chết rằng: "Bạn kiên nhẫn hơn xíu, nha? Khoan, đừng! Đặt con dao đó xuống, gỡ cái cọng kia ra khỏi cổ đi, giảm tốc độ xe lại, tấp vô lề làm đại li nước mía đi. Bạn có thể từ từ chết sau, giờ thử bước lui khỏi cái thành cầu kia vài bước, nửa tiếng sau nếu còn muốn, bạn vẫn có thể nhảy được mà, đúng không? Lùi lại, và thử nghĩ tới một chuyện vầy thôi: bạn sẽ muốn người ta mở bản nhạc nào trong đám tang của mình?".