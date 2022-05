Trường quốc tế trích xuất camera, sự thật khác xa livestream của phụ huynh: Fan Thủy Bi 'quay xe'?

Liên quan tới vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế đang "gây bão" dư luận mấy ngày nay, mới đây, theo thông tin của báo Hoa học trò/ Tiền Phong, ông Nathan Swenson - Hiệu trưởng trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) đã lần nữa xác nhận với truyền thông, vụ việc nhóm học sinh cãi vã chiều 26/5 xảy ra "bên ngoài khuôn viên trường học", nhưng gần đó.

Có tổng cộng 4 học sinh trong vụ ẩu đả, đều đã được yêu cầu quay lại trường học để kiểm tra sức khoẻ. Dù các học sinh có vết cào, cấu trên cơ thể nhưng sức khoẻ đều ổn định, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Sau đó, cả 4 học sinh được mời đến phòng Hiệu trưởng để làm rõ vụ việc và nguyên nhân. Tuy nhiên, khi vừa mới bắt đầu trao đổi với học sinh thì phụ huynh của các em xuất hiện và làm gián đoạn. Một trong số các phụ huynh này có thái độ giận dữ, to tiếng với nữ sinh đã đánh con của mình. Vì để bảo vệ tinh thần, sức khỏe cho học sinh, đồng thời thực hiện đúng quy định, phía nhà trường đã ngăn chặn tình trạng này.

Lãnh đạo Trường quốc tế American Academy cho biết, để giải quyết sự việc, nhà trường đã xin trích xuất toàn bộ các camera an ninh bên trong và ngoài trường để tìm hiểu toàn cảnh những gì đã xảy ra. Nhà trường cũng làm việc với công an địa phương về vấn đề này. Ngoài ra, sau khi trích xuất camera, nhà trường đã cùng 10 bạn học sinh xem lại diễn biến trong video. Đồng thời, nhà trường cùng công an phường đối chiếu với bản tường trình của hai gia đình với video. Qua đó nhận thấy, có một bản tường trình khớp với những gì vị lãnh đạo này đã chia sẻ cũng như trong video camera.

"Bản tường trình còn lại được tường trình bởi vị phụ huynh đã livestream, nội dung hoàn toàn không khớp với video. Vì lý do đó, livestream của vị phụ huynh này không đúng nội dung, không nên xuất hiện trên mạng xã hội. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các học sinh. ISHCMC sẵn sàng cung cấp các đoạn camera có liên quan đến sự việc này cho Sở GD-ĐT TP.HCM cũng như cơ quan công an khi có yêu cầu" - lãnh đạo trường quốc tế nơi xảy ra vụ bạo lực học đường khẳng định.

Những đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ có con gái bị đánh tới trường quốc tế TPHCM để làm việc đòi lại công bằng cho con gái được dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt



Qua tìm hiểu, netizen phát hiện người mẹ hot nhất vụ bạo lực học đường trường quốc tế là Trần Hà Thủy, hay được biết đến là ca sĩ Thủy Bi. Sau khi vụ bạo lực học đường trường quốc tế được lan truyền rộng rãi, những bài đăng trên tài khoản mạng xã hội cũng như những buổi livestream của Thủy Bi kể lại việc con gái bị bạn đánh tại trường đạt lượt xem, lượt tương tác khủng

Về việc xử lý đối với các học sinh trong vụ xô xát, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tạm đình chỉ học 4 em. Trong đó, 2 em (trực tiếp xô xát) sẽ bị đình chỉ 3 ngày, 1 em bị đình chỉ 2 ngày và 1 em bị đình chỉ 1 ngày.

Đối với phụ huynh, nhà trường cho biết đã liên hệ với các gia đình liên quan trong chiều 27/5: "Tuy nhiên, vị phụ huynh livestream trên mạng xã hội không nghe máy và bấm tắt máy 3 lần, nhà trường đã gửi email. Một phụ huynh khác thì từ chối cuộc hẹn gặp. Hai phụ huynh còn lại, một người đồng ý gặp trường vào thứ 2 tuần tới, và một người đồng ý gặp vào thứ 3".

Trước lời phản hồi từ trường quốc tế TPHCM, cư dân mạng đã có những phản ứng trái chiều. Người đồng tình cho rằng cách giải quyết của nhà trường như vậy là hợp lý, dễ hiểu, cho rằng cư dân mạng đang bị tiếp nhận thông tin 1 chiều từ phía người mẹ livestream, mọi chuyện thực hư ra sao còn cần xác nhận lại từ cả 2 phía. Ngược lại, một số người vẫn bày tỏ sự phẫn nộ, không tán đồng cách xử lý của nhà trường, đứng về phía Thủy Bi - nữ ca sĩ có con gái bị đánh trong vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế.

Một số netizen gật gù trước lời giải thích của trường quốc tế, cho rằng mọi người nên bình tĩnh chờ kết quả điều tra

Một số người lại tỏ vẻ phẫn nộ, nôn nóng chờ đợi đoạn video của nhà trường

Hiện tại, Bộ GDĐT đã có công văn số 2217/BGDĐT-GDCTHSSV gửi UBND TPHCM chỉ đạo xử lý vụ việc trên.