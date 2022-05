Video, bình luận quấy rối tình dục Aespa bị lan truyền, trường nam sinh phải 2 lần lên tiếng xin lỗi

Ngày 2/5 vừa qua, khi tham dự 1 sự kiện tại trường trung học nam sinh Gyeongbok, Aespa đã gặp phải tình trạng bị các nam sinh bao vây, xông lên chụp ảnh một cách tùy tiện mà không có sự bảo vệ và kiểm soát cẩn thận của vệ sĩ. Bên cạnh đó, một số video và bình luận quấy rối tình dục các cô gái cũng được lan truyền, gây ra tranh cãi lớn.

Aespa gặp tình huống không hay khi dự sự kiện tại trường nam sinh

Sau đó, phía nhà trường đã lên tiếng xin lỗi thông qua trang web chính thức, tuy nhiên lại bị chỉ trích trầm trọng hơn vì lời xin lỗi thiếu trách nhiệm: "Hôm nay, buổi lễ kỷ niệm 101 năm do hội cựu học sinh trường trung học Gyeongbok tổ chức, đã được tổ chức tại khán phòng chính của trường. Nhóm nhạc thần tượng Aespa đã được mời đến buổi lễ để biểu diễn. Tuy nhiên, sau sự kiện này, các phương tiện truyền thông đã đưa tin và vô tình làm hỏng danh tiếng của SM Entertainment cũng như Aespa, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc.

Thế nhưng, theo kết quả điều tra đối với các học sinh sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, chúng tôi phát hiện ra rằng một số người bên ngoài không phải là học sinh trường đã đến tham dự sự kiện, nhưng không được phép vào vì lý do an toàn. Từ đó có thể suy ra rằng, do sự cố đó mà những bài báo ác ý sai sự thật đã được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông xã hội."

Nhiều nam sinh quá khích, thậm chí có những hành vi quấy rối tình dục Aespa

Trước phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng, trường Gyeongbok đã phải gỡ bỏ bài đăng và đăng tải lời xin lỗi thứ hai:

“Hôm nay, lễ kỷ niệm 101 năm thành lập được diễn ra tại khán phòng chính của trường do Hiệp hội cựu sinh viên Gyeongbok tổ chức. Buổi lễ có phần trình diễn của nhóm nhạc Aespa. Tuy nhiên, sau sự kiện này, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố đã vô tình làm tổn hại đến danh tiếng của SM Entertainment và Aespa.

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng duy trì trật tự của buổi biểu diễn nhưng một số học sinh vẫn chưa đủ chín chắn, và sau sự kiện, những bức ảnh và bài viết về buổi biểu diễn đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhà trường sẽ nỗ lực ngăn chặn sự việc tái diễn bằng cách tổ chức giáo dục liên quan đến biểu diễn, văn hóa mạng và giáo dục giới tính cho tất cả học sinh ngay lập tức. Chúng tôi xin lỗi một lần nữa vì đã làm tổn hại đến SM Entertainment và nhóm nhạc Aespa sau sự kiện hôm nay".

Bốn cô gái Aespa bị xô đẩy tại trường nam sinh

Dù vậy, lời xin lỗi thứ 2 của ngôi trường này vẫn chưa khiến netizen, đặc biệt là người hâm mộ Aespa "nguôi giận". Bên cạnh đó, nhiều người cũng hướng sự chỉ trích tới SM Entertainment - công ty chủ quản của Aespa khi đã không sắp xếp, bố trí vệ sĩ bảo vệ cẩn thận cho "gà nhà", để tình huống không hay xảy ra với 4 cô gái.