Giáng My 'thở dài' chuyện ngồi trên mái nhà cổ Hội An: Giữ im lặng vì là '1 người có học'

Trong buổi trò chuyện với truyền thông chiều 18/5 mới đây, Giáng My đã lần đầu có những chia sẻ liên quan tới tranh cãi ngồi trên mái nhà cổ Hội An gây xôn xao thời gian trước. Hoa hậu Đền Hùng 1992 cho hay dư luận bức xúc trong thời gian qua là do chưa hiểu rõ sự tình. Thực chất, địa điểm cô chụp bức ảnh là ở sân thượng, có ống khói nhân tạo chứ không phải mái nhà như nhiều người chỉ trích.

Giáng My lên tiếng về ồn ào ngồi trên mái nhà cổ Hội An

"Tôi là một người chuyên nghiệp, hoạt động 16 năm rồi làm sao tôi trèo lên mái nhà ngồi. Vả lại, không chủ nhà nào cho mình trèo lên mái nhà của họ, mà cũng không thể nào trèo lên ngồi trong mùa mưa bão như thế. Thêm nữa, lúc đó, tôi lại mặc váy dài như thế”, Giáng My trải lòng.

Nàng hậu cũng nói thêm: “Hơn nữa, tôi cũng đang là nhân vật từ trước đến giờ hot nên một câu chuyện nhỏ lại bị thổi bùng lên. Kết luận sự việc lại không có. Tôi luôn là người muốn giữ im lặng trong mọi sự việc vì mình không thích, không muốn một người có học như mình biến một câu chuyện văn hóa thành câu chuyện ở ngoài chợ. Tôi xin không chia sẻ thêm về vấn đề này mà để cho các cơ quan chức năng, đạo diễn chương trình, nhà thiết kế chịu trách nhiệm. Còn mình chỉ là "nàng thơ' của chương trình đó thôi, mình làm theo chương trình và biết cái gì đúng cái gì sai. Chủ nhà đã viết thư và 4 đoàn thanh tra đã đến kiểm tra, xác định không có gì".

Bức hình Hoa hậu Giáng My ngồi lên nóc nhà cổ Hội An chụp ảnh gây nhiều tranh cãi

Cũng trong buổi phỏng vấn, Giáng My hiếm hoi tâm sự về những áp lực phải chịu trước sức nặng của chiếc vương miện: "Cho đến giờ này, tôi đã đến tuổi ngũ tuần rồi và vượt qua rất nhiều hỷ nộ ái ố của cuộc đời và tôi biết mình là ai. Đối diện với tất cả phong ba bão táp, tôi vẫn đứng ở một vị trí rất bình yên, biết mình là ai và nên sống như thế nào. Từ trước đến giờ tôi vẫn hướng một cái tâm rất thiện lương đến mọi chuyện cũng như cách nhìn của mình trong cuộc sống. Đến giờ phút này, tôi cảm thấy rất bình an và hạnh phúc".

Dù đã lên tiếng giải thích, Hoa hậu Giáng My vẫn bị nhiều cư dân mạng chỉ trích

Trước đó vào chiều tối ngày 14/5, lãnh đạo TP.Hội An đã nhắc nhở và yêu cầu một nhà thiết kế gỡ hình ảnh chụp người mẫu Giáng My ngồi trên nóc một ngôi nhà cổ trong khu phố cổ Hội An (TP.Hội An). Theo vị lãnh đạo này, để xảy ra vụ việc này là do đạo diễn thiếu hiểu biết về vấn đề di sản nên địa phương nhắc nhở, chấn chỉnh. Riêng Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn chứ cô không cố tình làm việc trên. Dù vậy, vụ việc này vẫn khiến Hoa hậu Đền Hùng 1992 phải nhận nhiều lời chỉ trích, hình ảnh bị xấu đi nhiều trong mắt công chúng.