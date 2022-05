Hậu trường 'Thương ngày nắng về': Duy mang 'ngôn tình' ra để thả thính chị đẹp Vân Trang

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Chú chim thông minh biết nhặt đá bỏ vào chai nước để nước dâng cao lên để nó có thể uống Độc & Lạ - 1 năm trước Không thể với tới do nước trong chai quá nông, con chim ác là nghĩ ra một cách thông minh là nhặt đá thả vào chai cho nước đầy lên để nó có thể với tới và uống nước khiến nhiều người kinh ngạc. 0 lượt xem 0 lượt xem

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Ngồi lướt mạng trước cổng chờ người yêu xuống, thanh niên bị giật mất điện thoại Tin Tức - 1 năm trước Thanh niên trong lúc ngồi lượt web trước cổng là người yêu để chờ nàng xuống chở đi chơi đã bị tên cướp canh me giật điện thoại trong nháy mắt để lại anh chàng ngồi ngơ ngẩn chỉ biết trách mình quá đen đủi. 0 lượt xem 0 lượt xem Cướp giật

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thanh niên chở bạn gái liều lĩnh quay xe lao vào đường ngược chiều để chạy trốn CSGT Tin Tức - 1 năm trước Tình huống xảy ra trên đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, TP HCM. Đôi nam nữ đi chiếc xe máy điện Vespa bị CSGT yêu cầu dừng lại nhưng thanh niên vẫn liều lĩnh quay đầu xe lao vào đường ngược chiều để chạy trốn. 0 lượt xem 0 lượt xem CSGT

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Phóng nhanh gây tai nạn, chồng bỏ mặc vợ con nằm trên đường để chạy đi lo cho chó cưng Tin Tức - 1 năm trước Phóng nhanh rồi đấu đầu xe taxi khiến vợ con bị ngã đau điếng nằm trên đường không dậy được nhưng anh chồng chỉ mải mê đi tìm chú có cưng bỏ mặc vợ con khiến người xem video không khỏi bức xúc. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Rợn người khi xem cảnh thanh niên xăm trổ bảo bạn đưa dao rồi lên xe đi tìm chém đối thủ Tin Tức - 1 năm trước Clip được ghi lại vào lúc 23h10 tại số 66 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh. Thanh niên xăm trổ bảo bạn đưa dao cho rồi vác đi tìm đối thủ khiến người đi đường thót tim không dám lại gần. 0 lượt xem 0 lượt xem đánh nhau

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Người đàn ông lớn tuổi phóng ô tô với tốc độ bàn thờ suýt nữa lấy mạng người ngồi trên vỉa hè Tin Tức - 1 năm trước Vụ việc xảy ra trong chiều ngày 25/11, một thanh niên ngồi hút thuốc trước một quán cà phê suýt nữa tử vong khi bị một ô tô phóng nhanh với tốc độ bàn thờ được điều khiển bởi 1 tài xế lớn tuổi tông trúng. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Bé gái 6 tuổi vẫn bình an vô sự sau khi rơi từ tầng 4 xuống đất khiến nhiều người kinh ngạc Độc & Lạ - 1 năm trước Vụ việc xảy ra ở thành phố Tomsk, Nga vào ngày 17/11. Clip ghi lại cảnh một bé gái 6 tuổi rơi khỏi cửa sổ tầng 4 của một chung cư nhưng sau đó vẫn có thể đi lại như bình thường khiến nhiều người kinh ngạc. 0 lượt xem 0 lượt xem Chuyện lạ

Your browser does not support HTML5 video. Clip: 2 tên cướp liều lĩnh cướp cửa hàng đồng hồ Rolex rồi bỏ chạy trước sự truy đuổi của cảnh sát Tin Tức - 1 năm trước Ngay giữa ban ngày tại một con phố lớn, 2 tên cướp vẫn vô cùng liều lĩnh đánh cướp 1 cửa hàng đồng hồ Rolex, lấy một số lượng hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng rồi bỏ chạy trước sự truy đuổi của cảnh sát và người dân. 0 lượt xem 0 lượt xem người dân bắt trộm cướp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thấy chủ cửa hàng sơ ý, cô gái trộm đồng hồ mà không biết đã bị camera an ninh ghi lại Tin Tức - 1 năm trước Phát hiện chiếc đồng hồ thông minh, cô gái liền nhanh tay cầm chiếc đồng hồ bỏ vào túi áo sau đó cô gái trả tiền cho chiếc ốp điện thoại và nhanh chóng bỏ đi mà không biết toàn bộ quá trình đã bị camera ghi lại. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Vợ tìm đến tận quán nhậu đập bàn đập ghế bắt chồng phải về ngay trước mặt bạn bè Tin Tức - 1 năm trước Thấy chồng đi nhậu mãi không về, người vợ tìm đến tận nơi đập vỡ chén rượu rồi hất đổ luôn cả bàn nhậu bắt chồng phải về ngay. Chị ta thậm chí còn đánh luôn cả ông chồng cho tới khi nhân viên quán phải tới can ngăn. 0 lượt xem 0 lượt xem đánh nhau

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Bị xe máy liên tục đuổi theo cà khịa, tài xế container lạnh lùng cán nát xe đối phương Tin Tức - 1 năm trước Vụ việc xảy ra vào buổi trưa ngày 24/11 trên QL10. Không hiểu trước đó 2 xe đã xảy ra va chạm gì mà xe máy liên tục đuổi theo xe container để ăn thua đủ, thậm chí còn chặn đầu xe và cuối cùng bị xe container cán nát 0 lượt xem 0 lượt xem tai nạn xe container

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Phóng nhanh từ trong ngõ ra không quan sát, 3 thanh niên suýt bỏ mạng dưới bánh xe tải Tin Tức - 1 năm trước Sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua 24/11, thanh niên đi xe máy kẹp 3 phóng nhanh từ trong ngõ ra không quan sát nên đã xảy ra tai nạn khiến suýt chút nữa cả 3 người đều phải bỏ mạng dưới bánh xe tải. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Cô gái lao vào đánh, cắn vào tay chiến sĩ CSCĐ khi bạn trai bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn Tin Tức - 1 năm trước Thanh niên say xỉn chở theo cô gái lưu thông trên đường ở TPHCM tối ngày 22/11 bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, cô gái liền lao vào giằng co, đánh vào đầu, cắn tay chiến sĩ Cảnh sát cơ động. 0 lượt xem 0 lượt xem CSCĐ

Your browser does not support HTML5 video. Nhật Bản làm ra mặt nạ giống hệt khuôn mặt người thật với giá chỉ khoản 20 triệu đồng Độc & Lạ - 1 năm trước Công ty Kamenya Omoto tạo ra những chiếc mặt nạ giống hệt khuôn mặt của người thật, bạn có thể dễ dàng đeo chúng nên mặt mà khó ai phát hiện ra với giá 98.000 yên Nhật (tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng ). 0 lượt xem 0 lượt xem Chuyện lạ