Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, Bán kết SEA Games 31

Trực tiếp U23 VIỆT NAM vs U23 MALAYSIA: Bán kết bóng đá nam SEA Games 31

Vào lúc 19h tối nay ngày 19/5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Malaysia trong trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Để thực hiện mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV, chúng ta phải đánh bại Malaysia rồi mới có thể nghĩ tới trận chung kết. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, những chú Hổ Malay được coi là đối thủ khá khó chịu đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, Bán kết bóng đá nam SEA Games 31

Các trận đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất và phát sóng trực tiếp. Vì thế, độc giả có thể bật kênh VTV6 và On Football để theo dõi trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Malaysia. Ngoài ra, độc giả cũng có thể theo dõi trận đấu qua các hệ thống phát sóng online của ON Sports, FPT Play, Next Media,... hoặc xem tại link dưới đây:

Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Malaysia

U23 Việt Nam: Văn Toản; Tiến Long, Thanh Bình, Việt Anh; Văn Xuân, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh, Văn Đô; Tiến Linh, Mạnh Dũng.

U23 Malaysia: Arzri Ab Ghani; Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Syahir Bashah, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Danial Asri, Mukhairi Ajmal, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh.

TRỰC TIẾP: U23 Việt Nam - U23 Malaysia, Bán kết 2 SEA Games 31