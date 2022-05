Tin nóng 17/5: Bố Diễm My lộ diện tiết lộ tung tích con gái, Đàm Vĩnh Hưng 'đắm đuối' hôn 1 người

Trịnh Kim Chi 'thổn thức' về mối tình 9 năm với MC Quyền Linh: Dù sao cũng là kỷ niệm đẹp!

'Cả Chi và anh Quyền Linh đều là những người có hiểu biết và vui vẻ chấp nhận chia tay, vui vẻ là bạn hậu chia tay. Khi anh Quyền Linh lấy vợ, có gọi điện mời Chi mà', Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Trịnh Kim Chi và Quyền Linh chia tay sau 9 năm bên nhau

Bích Phương diện 'combo' bikini, quần tụt sexy hơn cả Ngọc Trinh, Tiến Luật lại chỉ để tâm 1 điều

Trong khi người hâm mộ đang mải "u mê không lối thoát", "điên cuồng" chia sẻ, tấm tắc gật gù trước những bức ảnh "bỏng cháy" của Bích Phương thì hội anh em thân thiết của nữ ca sĩ lại chỉ chăm chăm hỏi về chuyện... "game gủng". Tiến Luật còn lầy lội để lại bình luận hối hả thúc giục đàn em "Nhanh nhanh chọn tướng em ey" khiến nhiều người phì cười.

Loạt ảnh diện bikini nóng bỏng đang "gây bão" mạng xã hội của Bích Phương

Đàm Vĩnh Hưng dành trọn nụ hôn thắm thiết cho Vũ Hà, hé lộ về món nợ ân tình trả suốt đời không hết

Giữa chốn showbiz đầy thị phi, tình bạn thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đã khiến nhiều người vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ. Mặc dù cũng từng xảy ra nhiều cãi vã, hiểu lầm, song cả hai vẫn luôn bên nhau hơn 20 năm qua. Được biết, Vũ Hà còn chính là người đã giúp đỡ giọng ca "Xin lỗi tình yêu" từ những ngày đầu mới chập chững bước vào nghề. Đến nay, tuy cả hai đều đã có những lối đi riêng nhưng Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà vẫn luôn có mặt khi đối phương cần.

Đàm Vĩnh Hưng dành nụ hôn cho người bạn thân Vũ Hà

Bố Diễm My lộ diện tiết lộ tung tích của con gái và bí mật liên quan đến 'Tịnh thất Bồng Lai'

Hiện tại ông Thắng, bà Mai bố mẹ ruột của Diễm My vẫn không biết con gái đang ở đâu kể từ 2 năm bỏ nhà ra đi. “Lần đầu tiên Diễm My đi thì đưa cháu về một lần rồi, đưa từ cơ quan công an về. Lần thứ 2 nó bỏ đi thì đến giờ thì gia đình không liên lạc được”, ông Thắng cho biết.

Diễm My thay đổi từ khi tiếp xúc với những người ở Tịnh thất Bồng Lai

