Tin nóng 26/5: Sự thật hình ảnh bà Phương Hằng mặc áo tù nhân, Ngọc Trinh mặc bikini 2 mảnh ướt át

Cặp đôi bồ bịch đi xem bóng đá chung kết SEA Games 31 'xuất ngoại', dân Trung há hốc ngạc nhiên

Một trong những tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam Sea Games 31 giữa 2 đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan chính là vụ việc mang bồ đi xem bóng đá, vô tình lọt vào ống kính của các cameraman khiến vụ ngoại tình bị "vỡ lở". Đáng nói, không chỉ gây hot trên MXH Việt Nam mà mới đây, hình ảnh của cặp đôi "nổi" nhất đêm chung kết bóng đá nam trên sân Mỹ Đình cũng bắt đầu khiến nhiều bạn bè quốc tế chú ý khi một vài tờ báo mạng Trung Quốc, Đài Loan như Sina, Zhongguowang, Wangyi,... rầm rộ đưa tin.

Hình ảnh cặp đôi được cho là ngoại tình, bồ bịch khiến mạng xã hội dậy sóng

Xem chi tiết tại đây!

Ngọc Trinh mặc bikini 2 mảnh nhỏ đến mức phải căng mắt mới thấy, khoe dáng nóng bỏng ướt át ở biển

Mới đây, "nữ hoàng nội y" vừa chia sẻ đoạn clip khoe dáng nuột nà trên biển khiến cư dân mạng phát sốt. Cụ thể, Ngọc Trinh gây choáng khi diện bikini 2 mảnh nhỏ xíu tạo dáng trên chiếc xuồng nhỏ. Mỹ nhân Trà Vinh thoải mái khoe cơ thể đẹp đến khó tin với vòng eo con kiến và vòng 3 tròn trịa, căng đét. Mái tóc ướt át cùng biểu cảm lạnh lùng của Ngọc Trinh càng tăng thêm độ nóng cho từng khung hình. Ở phần bình luận, netizen thi nhau khen nức nở body "ảo diệu" của "nữ hoàng nội y".

Ngọc Trinh gây sốt khi khoe trọn vòng 3 đẹp mãn nhãn

Xem chi tiết tại đây!

Sự thật về việc bà Phương Hằng mặc áo tù nhân và những chiêu trò trục lợi bất chấp pháp luật

Mới đây một kênh Youtube có tên "NCBTC" gây xôn xao khi đăng tải đoạn video dài hơn 46 phút với nhiều bản nhạc chế liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng. Điều gây phẫn nộ là kênh Youtube này đã đặt tên cho video là: "Bộ Công An Tuyên Nguyễn Phương Hằng Án Chung Thân. Ông Dũng Lò Vôi Khóc Như Mưa". Tuy nhiên, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, hiện Công an vẫn chưa đưa ra kết luận cuối về về vụ án bà Phương Hằng, hiện bị can vẫn đang bị tạm giam tại nhà tù T30.



Những kênh youtube đưa thông tin sai sự thật, trục lời từ hình ảnh bà Phương Hằng

Xem chi tiết tại đây!

Ngỡ ngàng trước quá khứ ăn chơi có tiếng của Hoài Linh trước khi trở thành danh hài ‘số má’ của Vbiz

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một nam danh hài có tiếng của Vbiz, “anh Bốn” Hoài Linh từng có 1 thời ăn chơi sa đọa đến khó tin. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2020, cố nghệ sĩ Chí Tài - đồng nghiệp thân thiết lâu năm cũng chia sẻ Hoài Linh từng là người ăn chơi có tiếng.

Theo đó, mỗi đêm nếu không đi ăn uống thì "anh Bốn" cũng sẽ đi vũ trường. Ảnh: Internet

Xem chi tiết tại đây!